Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Grauer BMW beschädigt

Meppen (ots)

Am Samstag wurde zwischen 14.00-21.00 Uhr im Isaak-Visser-Weg ein grauer BMW an der hinteren linken Tür beschädigt. Der Wagen stand zu diesem Zeitpunkt hinter der dortigen Post. Möglicherweise dürfte der Verursacher beim Öffnen einer Fahrzeugtür gegen den BMW gestoßen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

