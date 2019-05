Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Dieb von Baustoffen gestellt

Werlte (ots)

Am vergangenen Freitag wurde gegen 20:30 Uhr durch den kommunalen Ordnungs-und Streifendienst der Samtgemeinde Werlte auf dem Parkplatz eines Baumarktes ein Diebstahl beobachtet. Ein 54-jähriger Mann war gerade dabei Baustoffe in den Kofferraum seines Autos einzuladen. Die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes verständigten daraufhin die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann mehrere Findlinge, Pflanzensubstrat und andere Baustoffe habe stehlen wollen. Zudem war der Mann aus Löningen ohne Führerschein unterwegs. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

