Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - Falscher Pater erlangt Bargeld

Messingen (ots)

Zu einem besonders dreisten Betrug ist es gestern Vormittag in Messingen gekommen.

Ein bislang unbekannter Täter nahm an einer Messe in der St.Antonius Kirche teil und begab sich anschließend zu dem Priester in die Sakristei. Hier gab er sich der indisch aussehende Mann als Pater Thomas aus, verwickelte den Priester in ein Gespräch über die vielen obdachlosen Menschen in Indien und bat ihn anschließend erfolglos um Spendengelder. Danach verließ der Unbekannte die Kirche.

Der Mann war ca. 160 cm groß, zwischen 55 -60 Jahre alt, hatte eine Glatze und trug eine runde Brille. Er war von schlanker Statur und trug dunkle Kleidung. Zudem führte er einen dunklen Rucksack mit sich.

Der Täter war zuvor offenbar mit einem Gemeindemitglied ins Gespräch gekommen und erlangte dabei 100 Euro Bargeld. Der Mann habe sich dabei als Pater Josef ausgegeben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Freren unter der Rufnummer (05902)93130 in Verbindung zu setzen.

