Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Mofaroller gestohlen

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag einen Mofaroller von einem Parkplatz an der Friesenstraße gestohlen. Das Fahrzeug war in Höhe einer dortigen Bäckerei abgestellt und Ordnungsgemäß verschlossen. An dem schwarzen Roller der Marke Generic Zhejiang Qian Ji, Typ Toxic Sport, war das Versicherungskennzeichen 255TKK angebracht. Der Wert wird auf etwa 1200 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter (04961)9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell