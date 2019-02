Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Junge Frau nach Sturz mit Fahrrad gestorben

Bad Bentheim (ots)

Am Freitagabend ist eine 30-jährige Frau an der Straße Am Rott mit ihrem Fahrrad gestürzt und verstorben. Sie war gegen 19 Uhr in Richtung Waldseiter Straße unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kam und leblos liegen blieb. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Ersthelfer und wenig später durch eine Rettungswagenbesatzung, verstarb sie noch am Unglücksort. Ob der Sturz zum Tode der jungen Frau geführt hat, oder ob eine Erkrankung dafür verantwortlich ist, wird aktuell untersucht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell