POL-EL: Lingen - Versuchter Diebstahl eines Sportbootes samt Anhänger

Lingen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch am Hessenweg versucht, ein Sportboot samt Anhänger zu stehlen. Die beiden Männer hatten gegen 1 Uhr das auf einem Trailer stehende Motorboot von einem Privatgrundstück an der Straße Feldkamp auf den Hessenweg geschoben. Als sich den Tätern ein Zeuge näherte, ergriffen sie umgehend die Flucht. Sie rannten zu einem dunklen, in der Bernardstraße geparkten Auto und stiegen hinten ein. Das Fahrzeug fuhr anschließend in Richtung Diekstraße davon. Eine detaillierte Täterbeschreibung liegt aktuell nicht vor.

