POL-REK: 210901-1: Einbrecher stahlen Zigaretten

Elsdorf (ots)

Die Polizei fahndet nach mindestens drei Tätern.

In der Nacht zu Dienstag (31. August) drangen um 3.05 Uhr unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt an der Straße 'Hinter den Gärten' ein und entwendeten Zigaretten aus einem im Lebensmittelmarkt befindlichen Lotto-Shop. Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Tatörtlichkeit gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können.

Aufzeichnungen einer Videokamera zeigen, dass mindestens drei unbekannte Täter in den Lebensmittelmarkt eingedrungen sind. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten sie über eine Notausgangstür in das Geschäft. Die erbeuteten Zigarettenschachteln verstauten die Täter in einer großen mitgebrachten Tragetasche. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Unbekannten mit einem Fahrzeug flüchteten, um das Diebesgut transportieren zu können.

Hinweise richten Sie bitte telefonisch unter 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die Ermittler des Kriminalkommissariats 21. (akl)

