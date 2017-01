8.1.1967 bis 8.1.2017: terre des hommes - 50 Jahre Hilfe für Kinder in Not / 16.12.2016: TV-Moderatorin und terre des hommes-Botschafterin Barbara Schöneberger vor einem terre des hommes-Plakat in Berlin: "Ich bin seit über zehn Jahren Botschafterin von terre des hommes und habe selbst in Projekten in Indien, Thailand und Myanmar gesehen, ... Bild-Infos Download

Osnabrück (ots) - Am 8. Januar 2017 feiert das Kinderhilfswerk terre des hommes 50. Geburtstag. Die Gründung von terre des hommes entstand aus einer spontanen Hilfsaktion engagierter Bürgerinnen und Bürger für kriegsverletzte vietnamesische Kinder, die am 8. Januar 1967 in Stuttgart ins Leben gerufen wurde. »terre des hommes hat seitdem 7000 Projekte gefördert und dadurch rund 15 Millionen Kinder und Jugendliche vor Gewalt und Ausbeutung geschützt, ihnen einen Schulbesuch ermöglicht und für ihre Gesundheit und Ernährung gesorgt«, sagte Jörg Angerstein, Vorstandssprecher von terre des hommes. »Dafür standen uns dank der tatkräftigen Unterstützung unserer Spender und Geldgeber 543 Millionen Euro zur Verfügung«.

Im Mittelpunkt des Jubiläumsjahrs 2017 steht die bundesweite terre des hommes Spendenaktion »Wie weit würdest Du gehen?!«, die beim Geburtstagsfestakt am 8. Januar gestartet wird. »Mit den aus dieser Aktion erzielten Einnahmen wollen wir insbesondere unser Engagement für Flüchtlingskinder in Nahost, entlang der Fluchtrouten nach Europa und in Deutschland intensivieren. Ferner planen wir im südlichen Afrika und in der Sahel-Region weitere Schul- und Ausbildungsprojekte und Programme zur Frühförderung von Kindern«, so Jörg Angerstein. »Eine weitere große Herausforderung ist der Ausbau von Programmen, mit denen Kinder vor ausbeuterischer Arbeit und den Folgen von Umweltzerstörung und Klimawandel geschützt werden«.

Rund 1300 Freiwillige in 120 Städten Deutschlands engagieren sich ehrenamtlich für die Ziele von terre des hommes. Prominente Botschafter sind Barbara Schöneberger und Oliver Welke. Seit 1969 hat terre des hommes seinen Sitz in Osnabrück.

