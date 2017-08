Hamburg (ots) - Am 10. September bietet CinemaxX mit dem "Disney Junior Mitmach-Kino" großen Filmspaß - auch für die kleinsten Filmfreunde! Getreu dem Motto "Mehr als Kino" sorgt das einstündige Leinwandspiel dank einer moderierenden Micky Maus für ein interaktives Kinoerlebnis, in dem mitsingen, -klatschen, -raten und -tanzen strengstens erwünscht ist. Tickets für das "Disney Junior Mitmach-Kino" zur Matinee bei CinemaxX gibt es unter www.cinemaxx.de/mitmachkino. Und das Beste: Tickets sind bereits ab 5 Euro erhältlich!

Still im Kinosessel sitzen und keinen Mucks von sich geben? Das ist beim "Disney Junior-Mitmach-Kino" ein absolutes No go. Die kleinen Filmfans (ab 3- ca. 7 J.) sind herzlich zum Toben, Tanzen und Singen im Saal eingeladen! Neben einer brandneuen Folge von "Doc McStuffins" und der Kinopremiere der neuen Disney-Serie "Micky und die flinken Flitzer" lädt das Vorschul-Kinoformat von Disney Junior auch zum Singen, Tanzen und Rätseln ein. Moderiert wird der einstündige Mitmach-Spaß von Micky Maus: zwar nicht live vor Ort, aber als eigens produzierte Animation auf der Leinwand.

Tickets für das große Kinder-Highlight für die ganz Kleinen gibt es an den Kinokassen in den teilnehmenden CinemaxX Kinos, den dortigen Ticketautomaten, auf www.cinemaxx.de/mitmachkino oder per Smartphone-Apps, die unter www.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.

Teilnehmende CinemaxX Kinos:

Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hamburg-Harburg, Hamburg-Wandsbek, Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, München, Mülheim, Oldenburg, Offenbach, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart-Liederhalle, Stuttgart SI-Centrum, Trier, Wolfsburg, Wuppertal und Würzburg.

