Hamburg (ots) - Passend zur Vorweihnachtszeit zeigt CinemaxX an allen Adventssonntagen "Die Weihnachtsgeschichte" in einer aufwändigen Inszenierung der Augsburger Puppenkiste. Der Weihnachtsklassiker schlechthin wurde von dem berühmten Augsburger Marionettentheater, das seit Jahrzehnten Groß und Klein begeistert, liebevoll und mit viel Humor neu gestaltet: Wenn am Ende Kamel, Esel und Ochse IHRE Version von "Stille Nacht" anstimmen, ist jeder im Publikum von ganzem Herzen berührt. Wer diese einmalige Inszenierung bei CinemaxX auf der Kinoleinwand erleben will, erhält ab sofort Tickets unter www.cinemaxx.de/event. Und das Beste: Sonn- und feiertags ist im CinemaxX Familientag. Alle Familienmitglieder zahlen in Begleitung eines Kindes unter 12 Jahren nur den Kinderpreis.

Seit Jahrzehnten begeistert die Augsburger Puppenkiste mit ihren phantasievollen Stücken Jung und Alt. In ihrem neuen Stück "Die Weihnachtsgeschichte" erzählen die Puppenhelden am seidenen Faden die Geschichte der Geburt des Jesuskindes. CinemaxX zeigt diese einmalige Aufführung an den vier Adventssonntagen am 27. November sowie am 4., 12. und 18. Dezember auf der großen Leinwand. Wie bei den meisten Inszenierungen der berühmten Puppenbühne wird auch die Weihnachtsgeschichte mit jeder Menge Charme und Witz erzählt. So spricht König Melchior mit österreichischem Akzent, König Kaspar ist Ungar, das Kamel strotzt nur so von weisen Sprüchen und ein jiddisch plappernder Erzengel Gabriel, der meist unsanft vom Himmel fällt, verleiht der Inszenierung den für die Puppenkiste typischen Humor.

23 Figuren wurden eigens für dieses Stück neu geschnitzt und durch mehrere Marionettenspieler zum Leben erweckt. Der von Klezmer Musik inspirierte Soundtrack wurde von der Augsburgerin Susanne Ortner komponiert.

Bei bester Sound- und Bildqualität wird die Weihnachtsgeschichte lebendig und zeigt, dass Wunder oft dort warten, wo man sie nicht erwartet - auch in einem kleinen Stall in Betlehem.

Tickets für das Weihnachts-Highlight für die ganze Familie mit den einmaligen Marionetten der Augsburger Puppenkiste gibt es an den Kinokassen in den teilnehmenden CinemaxX Kinos, den dortigen Ticketautomaten, auf www.cinemaxx.de/event oder per Smartphone-Apps, die unter www.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.

Teilnehmende CinemaxX Kinos sind: Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hamburg-Harburg, Hamburg-Wandsbek, Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart Liederhalle, Stuttgart SI-Centrum, Trier, Wolfsburg, Wuppertal, Würzburg

