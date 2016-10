Hamburg (ots) - Die wandelnden Toten sind zurück! CinemaxX zeigt am 6. November exklusiv die Folgen 1+2 der 7. Staffel der Kultserie "The Walking Dead". In bester Bild- und Soundqualität wird die erfolgreiche TV-Serie auf der großen Kinoleinwand fortgesetzt. Nachdem die 6. Staffel mit einem absoluten Cliffhanger endete, knüpft Staffel 7 an die letzten Ereignisse an. Auf ihrer Endzeit-Odyssee müssen sich Rick Grimes (Andrew Lincoln) und die anderen Überlebenden der Zombie-Apokalypse einmal mehr unberechenbaren Widersachern und unglaublichen Herausforderungen stellen. Die Bedrohung ist allgegenwärtig. Eine spannende und exklusive Staffelpremiere wartet auf die "The Walking Dead"-Fans. Tickets für das einzigartige Serien-Highlight gibt es ab sofort unter www.cinemaxx.de/walkingdead.

Zusammen mit FOX und WVG Medien bringt CinemaxX, exklusiv in Deutschland, die beiden ersten Folgen der heiß erwarteten 7. Staffel von "The Walking Dead" einmalig auf die große Leinwand. In der gefeierten Endzeitserie, die bereits seit 2010 ein Millionenpublikum begeistert, kämpfen Menschen, in einer von Zombies verseuchten Welt, um ihr Überleben.

Rick und seine Gruppe mussten die schützenden Mauern Alexandrias verlassen, um eine der Ihren zu retten. Doch überall lauern Gefahren - und fest steht, dass einer der Überlebenden Negans (Jeffrey Dean Morgan) mit Stacheldraht umwickelten Baseballschläger "Lucille" zum Opfer fallen wird. In den neuen Folgen tritt darüber hinaus erstmals König Ezekiel (Khary Payton) in Begleitung seines Tigers Shiva in Erscheinung. Welche Rolle der geheimnisvolle Herrscher spielt, wird im Verlauf der Staffel enthüllt.

Tickets für das "The Walking Dead"-Special am 6. November gibt es an den Kinokassen in den teilnehmenden CinemaxX Kinos, den dortigen Ticketautomaten, auf www.cinemaxx.de/walkingdead oder per Smartphone-Apps, die unter www.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.

Die teilnehmenden CinemaxX Kinos im Überblick:

Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hamburg-Harburg, Hamburg-Wandsbek, Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart Liederhalle, Stuttgart SI-Centrum, Trier, Wolfsburg, Wuppertal und Würzburg.

