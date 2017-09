Exklusiv in "DAS NEUE BLATT": Mimi Fiedler und Bernhard Bettermann haben sich getrennt!

Hamburg (ots) - Es ist das Ende einer großen Liebe! Nach drei Jahren haben sich Bernhard Bettermann und Mimi Fiedler ("Tatort") getrennt. "Es ist alles noch ganz frisch", so der Schauspieler exklusiv zu DAS NEUE BLATT. "Ich bin jetzt gezwungenermaßen wieder Single. Die Trennung tut mir sehr leid." Der "In aller Freundschaft"-Star muss sich nun erst einmal an die neue Situation gewöhnen: "Für mich hat es nun oberste Priorität, mein Leben neu zu ordnen."

Das Schauspieler-Paar hatte sich im Oktober 2016 verlobt, wollte sich noch in diesem Jahr das Jawort geben. "Wir wissen, wir wollen heiraten und werden es auch!", sagte Mimi noch im Februar zu DAS NEUE BLATT. Doch auch daraus wird jetzt nichts mehr!

Eine Schlammschlacht soll es allerdings nicht geben: "Mimi und ich haben immer noch Kontakt, sind freundschaftlich miteinander verbunden", so Bettermann weiter. Gibt es vielleicht sogar ein Zurück? "Ein Liebescomeback schließe ich nicht aus ..."

