EXKLUSIV in DAS NEUE BLATT: Heide Keller verlässt das Traumschiff - nach 35 Jahren!

Hamburg (ots) - Diese Nachricht schlägt hohe Wellen. Schauspielerin Heide Keller, die 35 Jahre lang die Chefstewardess Beatrice auf dem Traumschiff spielte, geht von Bord. Das erfuhr die Zeitschrift DAS NEUE BLATT exklusiv. "Sie verlässt die Erfolgsserie auf eigenen Wunsch, wird noch in drei Folgen (Ostern, 2. Weihnachtstag und Neujahr) zu sehen sein", bestätigt die Pressestelle des ZDF die exklusive News auf Anfrage der Zeitschrift. DAS NEUE BLATT erreichte Heide Keller, die von Folge 1 im Jahr 1981 an zur Traumschiff-Familie gehörte, bei Dreharbeiten auf der MS Amadea vor Südafrika. Gefragt nach den Gründen sagt sie mit einem Augenzwinkern im Exklusiv-Interview mit DAS NEUE BLATT: "Ich wollte von Bord gehen, solange ich die Gangway noch auf Stöckelschuhen verlassen kann." Alle Hintergründe in DAS NEUE BLATT Nr. 6, das am 1. Februar auf den Markt kommt!

