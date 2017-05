Lange Nacht der ZEIT 2017: Rund 10.000 Besucher bei 47 Veranstaltungen in ganz Hamburg

(ots) - Die Lange Nacht der ZEIT feierte in diesem Jahr mit ihrer vierten Ausgabe einen neuen Rekord: Rund 10.000 Besucher nahmen am Samstag an insgesamt 47 Veranstaltungen teil - damit bot sich den Gästen ein umfangreicheres Programm als je zuvor.

An 18 verschiedenen Orten in Hamburg - vom Mojo Club, über die Deichtorhallen bis zum Michel - wurde über Fake News, Feminismus, die Zukunft Europas, die 68er und viele weitere Themen diskutiert. Schauspieler Matthias Brandt unterhielt sich mit ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo vor 2000 Zuschauern in der voll besetzten Laeiszhalle, Sängerin Lena Meyer-Landrut sprach über ihren Wandel von der ESC-Gewinnerin zur Stilikone und Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz über die Stimmung in der Stadt vor dem G-20-Gipfel. Weitere Gäste waren u.a. Musiker Axel Bosse, Schriftsteller Michel Abdollahi, 68er Legende Rainer Langhans, Moderatorin Anja Reschke, Model Sara Nuru, Kinderbuchautorin Kirsten Boie und CDU-Politiker Jens Spahn.

Die Lange Nacht der ZEIT feierte im April 2014 zur Einführung des Hamburg-Teils ihre Premiere und findet seitdem jährlich statt. Auf Facebook und Twitter wurden die Veranstaltungen der "Langen Nacht" unter den Hashtags #zeitnacht und #zeithh begleitet.

