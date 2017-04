Jonathan Meese schafft Bilderserie für die WELTKUNST

Hamburg (ots) - Die aktuelle Ausgabe der WELTKUNST erscheint mit einer von Jonathan Meese eigens für das Kunstmagazin geschaffenen Bilderserie, auch das Titelbild gehört dazu. Die übermalten und überschriebenen Fotocollagen kreisen um Meeses Wagner-Kult. 2016 sollte er den "Parsifal" in Bayreuth inszenieren, sein Konzept wurde dann jedoch von der Festspielleitung abgelehnt. Bei den Wiener Festwochen bringt er die neue Oper "Mondparsifal Alpha 1-8" nun gemeinsam mit dem Komponisten Bernhard Lang auf die Bühne - sie feiert am 4. Juni im Theater an der Wien Premiere. Die WELTKUNST bat Meese um Entwürfe, Skizzen oder andere Werke, die im Vorfeld der Aufführung gezeigt werden könnten. Daraufhin lieferte der Künstler die nun komplett im Heft veröffentlichte Bilderserie.

Aus drei Themenkreisen hat sich Meese für seine Wagner-Parsifal-Serie bedient: Kinderfotos, dem Science-Fiction-Film "Zardoz" und dem Cowboy und Rächer John Wayne. Hinzu kommen die Augen und Münder von Scarlett Johansson und Claudia Schiffer.

