Z2X³-Festival in Leipzig, Stuttgart und Essen - rund 500 Teilnehmer diskutierten über ihre Zukunftsprojekte

Hamburg (ots) - Unter dem Namen Z2X³ fanden drei neue, lokale Ausgaben des erfolgreichen ZEIT ONLINE-Festivals Z2X statt - am 21. April in Leipzig, am 22. April in Stuttgart und am 23. April in Essen. ZEIT ONLINE hatte rund 500 Teilnehmende im Alter von 20 bis 29 Jahren eingeladen, um in mehr als 50 Sessions neue Start-ups, Initiativen und Ideen "zur Verbesserung der Welt" zu diskutieren.

Jochen Wegner, Chefredakteur ZEIT ONLINE: "In nur wenigen Stunden haben die Teilnehmenden von Z2X³ sich kennengelernt und gemeinsam Ideen entwickelt. Das Prinzip Z2X hat auch in diesem kleineren Rahmen wunderbar funktioniert."

Unter anderem sprachen der Autor Leif Randt, der am Tourettesyndrom erkrankte Moderator Bijan Kaffenberger, die politische Beraterin Diana Kinnert, der Liveliterat Tobi Katze und die Transfrau und NRW-Landtagskandidatin Nyke Slawik bei Z2X³. Der Z2X16-Gewinner Fabian Guzzo und sein Team von der Initiative "Köln spricht" begleiteten die ganze Tour.

Die Crowdfunding-Plattform Startnext hat als Partner von Z2X in allen drei Städten Gründer von Start-ups und Initiativen bei ihrer Finanzierung beraten. Im Nachgang von Z2X³ wird zudem unter allen Teilnehmenden je ein Gründerstipendium des "Social Impact Labs" für Leipzig, Stuttgart und Duisburg verliehen.

Das nächste Z2X-Festival findet am 2. und 3. September 2017 im Radialsystem V in Berlin statt.

Zehn ausgewählte Projekte und Blitzvorträge von Z2X³ finden Sie hier: http://www.zeit.de/campus/2017-04/z2x-festival-leipzig-stuttgart-essen-best-of-2

Die Dokumentation des Wochenendes im Liveblog: http://www.zeit.de/z2x/2017/04/21/unser-z2x3-live-blog/

