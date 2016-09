e-Stars: Trendsetter des digitalen Handels ausgezeichnet

Frankfurt am Main (ots) - Gestern Abend wurden die e-Star Awards an Start-ups und Unternehmen vergeben, die im Laufe des Jahres den Wandel im Online- und Multichannel-Handel mit eigenen Impulsen vorangetrieben haben. Ausgezeichnet wurden die zwei Preisträger im Rahmen der Strategiekonferenz etailment Summit im Kap Europa in Frankfurt. Veranstalter des Events sind die dfv Mediengruppe und dessen Tochterunternehmen, der Kongressveranstalter dfv Conference Group.

Der e-Star Award in der Kategorie "Start-up" ging an Vicampo.de. Der Online-Shop bietet Weine direkt vom Winzer. Dabei stehen über 10.000 Weine von mehr als 1.000 Winzern im Shop zur Auswahl. Die Gründer Felix Gärtner, Max Gärtner und Daniel Nitz erwirtschaften aus der Zentrale in einem alten Weinlager in Mainz mit über 100.000 Kunden inzwischen einen Umsatz von mehr als 12 Mio. Euro. Vicampo überzeugte die Jury unter anderem mit klugem Content-Marketing und hohem Serviceanspruch. Dazu gehört, dass ein Team rund 1.000 Weine pro Monat testet. Die Ergebnisse sind die Grundlage für Empfehlungen an die Kunden. Die Kunden können wiederum über ein Bewertungssystem direktes Feedback geben. Diese Daten bilden dann die Basis für individuelle und persönliche Angebote.

Rewe Digital hat den e-Star "Retailer" erhalten. Die Kölner bündeln alle strategischen Online-Aktivitäten der Rewe Group und haben damit entscheidenden Anteil daran, dass sich der Rewe Online-Shop mit hohem Tempo zum wohl wichtigsten Player im Lebensmittel-Onlinehandel gemausert hat. Von 24 Standorten aus werden heute rund 70 Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern beliefert. Überzeugt haben die Jury dabei besonders zwei Aspekte. So gelingt es Rewe Digital beispielhaft für große Unternehmen, das Beste beider Welten zu vereinen - die Stärken der Rewe Group mit den langjährigen Erfahrungen im Lebensmitteleinzelhandel und die Dynamik und Agilität eines Start-ups. Darüber hinaus zeigt der Preisträger, dass ein Händler nicht beim Warenversand stehen bleiben muss. Rewe Digital agiert inzwischen auch als Inkubator für mannigfaltige Dienstleistungen rund um Digital Commerce, Digital Marketing und Software. Und dies nicht nur für die gesamte Rewe Group, sondern auch für andere Händler sowie Markenhersteller. Die e-Star Awards zeichnen seit 2013 Unternehmen und Persönlichkeiten aus, die im Jahresverlauf die Veränderung der Branche mitbestimmt haben. Nominiert werden die Preisträger von einer unabhängigen und hochkarätig besetzten Jury. Diese setzt sich zusammen aus fünf Chefredaktionen der dfv Mediengruppe (Lebensmittel Zeitung, Der Handel, TextilWirtschaft, HORIZONT, etailment.de) und Jan Thomas, Herausgeber Berlin Valley & The Hundert, NKF Media.

