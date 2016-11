Mit Groupon-Umfrage zum perfekten Weihnachtsgeschenk

Berlin (ots) - Bereits im November steigt die Vorfreude auf ein besinnliches Weihnachtsfest. Die Bescherung ist einer der Höhepunkte des Festes. Vorausgesetzt natürlich, die Geschenke sind passend und gefallen auch. Nur wie findet man tatsächlich das perfekte Geschenk? Um die Suche zu erleichtern, hat die Lifestyle-Plattform Groupon mehr als tausend ihrer Kunden zum Thema Weihnachtsgeschenke befragt und dabei Wünsche und Verhaltensweisen aufgespürt. Was die Ergebnisse bedeuten, warum die Sache mit dem Schenken so schwer ist und wie man trotz allem wundervolle Präsente findet - das weiß Soziologin Corinna Mühlhausen.

Schöne Bescherung?

Oft startet die Suche nach dem perfekten Geschenk mit einer ermüdenden Hetzjagd durch zahlreiche Kaufhäuser, um am Ende etwas zu finden, das eher eine Notlösung als ein Geschenk ist. Die Weihnachtsumfrage* von Groupon bestätigt: Nicht einmal 19 Prozent der Teilnehmer würden behaupten, dass sie von ihren Geschenken überrascht werden. Die Hälfte der Befragten glaubt erst gar nicht daran, dass sie ein perfektes Geschenk bekommen werden. "Schenken ist eine sehr persönliche Angelegenheit", erklärt Soziologin Corinna Mühlhausen. "Dafür muss man den zu Beschenkenden kennen und genau zuhören." Wer dann tatsächlich ein weniger schönes Präsent erhält, lässt sich lieber nichts anmerken. So überspielt knapp die Hälfte aller Befragten ihre Enttäuschung mit einem Lächeln, 25 Prozent reagieren mit einer schlichten Umarmung, 36 Prozent geben das Geschenk bei nächster Gelegenheit einfach weiter. Doch warum tun wir uns so schwer mit der Ehrlichkeit? 45 Prozent der Befragten gaben an, dass sie die Gefühle des Anderen nicht verletzen wollen. "Einem Geschenk geht eine Menge Mühe voraus. Wir investieren Zeit und Geld, um das Richtige zu finden", so Corinna Mühlhausen. "Wir überreichen nur ausgewählten Menschen ein Präsent. Diese besondere Situation macht es uns so schwer zu sagen, wenn der Schenkende unseren Geschmack nicht getroffen hat."

Freude am Schenken

Immerhin - ganze 63 Prozent der Befragten trauen ihrem Partner durchaus zu, ein gelungenes Geschenk auszusuchen. Dazu erklärt Corinna Mühlhausen: "Ein tolles Geschenk orientiert sich an der Persönlichkeit und an den Wünschen des Beschenkten. Der Schlüssel dazu liegt an den Fähigkeiten, sich in die Gefühlswelt anderer hineinzuversetzen." Somit ist es trotz des Trubels vor Weihnachten ratsam, sich im Vorfeld ausreichend Zeit für Inspirationen zu nehmen. Die passende Geschenkidee verspricht letztendlich Zufriedenheit und Spaß - sowohl beim Beschenkten als auch beim Schenkenden selbst. "Schenken bedeutet Geben, das impliziert Aufmerksamkeit und Zuneigung - und die wünschen sich Frauen und Männer gleichermaßen", weiß Corinna Mühlhausen.

Auf der Wunschliste der Befragten liegen gemeinsame Erlebnisse an vorderster Stelle: Ein Wochenende in einem Hotel (25%) und eine Unternehmung mit der Familie/den Freunden (19%) gehören zu Geschenken, mit denen nicht viel falsch machen kann. Corinna Mühlhausen sagt, warum Erlebnisgeschenke so beliebt sind: "Zuallererst einmal geht es darum, mit jemandem, den wir mögen, Zeit zu verbringen. Zum anderen impliziert dieses Urlaubs-Wochenende die Möglichkeit etwas zu tun oder zu erleben, was unvergesslich bleibt." Der besonders wertvolle (aber nicht unbedingt kostspielige) Geschenke-Tipp ist also die eigene Zeit zu verschenken - sei es nun ein gemeinsamer Kurztrip oder ein schöner Ausflug! Inspirationen für außergewöhnliche Geschenkideen wie Reisen, Veranstaltungen, Unternehmungen und vieles mehr gibt es ab sofort auf Groupon.de.

*Umfrage zum Thema Weihnachtsgeschenke unter 1.124 Groupon-Kunden in Deutschland ab 18 Jahre, Oktober 2016

