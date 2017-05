Mannheim (ots) - Bereits zum vierten Mal in Folge wurde CAMELOT Management Consultants von dem Wirtschaftsmagazin brand eins und statista, dem größten Online-Statistikportal, als "Beste Berater" ausgezeichnet. In der größten deutschen Consulting-Umfrage haben brand eins und statista über 3.000 Berater und Industriekunden nach den besten Unternehmensberatungen gefragt. Als eines von wenigen der mehr als 16.000 Beratungsunternehmen schaffte es CAMELOT in die Bestenliste und das gleich in mehreren Kategorien: Chemie & Pharma, Maschinen- und Anlagenbau, Einkauf und Supply Chain Management sowie Operations Management.

Die wiederholte Auszeichnung von CAMELOT kommt nicht von ungefähr. Seit über 20 Jahren positioniert sich das Unternehmen erfolgreich als Beratungsspezialist für Value Chain Management mit klarem Fokus auf die Chemie-, Pharma-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. "Die Spezialisierung ermöglicht es, unseren Kunden Projektergebnisse in einer herausragenden Qualität und hochinnovative Konzepte zu bieten. Die positiven Bewertungen von Beratungskunden und -kollegen im Rahmen der brand eins-Studie bestätigen dies", kommentiert Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT, die Auszeichnung.

Die Studie von brand eins und statista ist die umfangreichste Befragung zum Thema Consulting in Deutschland. Über 1.700 Partner aus Beratungsunternehmen und rund 1.400 Führungskräfte in kleinen, mittleren und großen Unternehmen gaben ihre Empfehlungen zu den besten Beratungsunternehmen ab. Aus den Urteilen beider Gruppen wurden für 16 Branchen und 18 Arbeitsbereiche die jeweiligen Bestenlisten erstellt.

Über die CAMELOT Management Consultants AG

CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.600 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung.

