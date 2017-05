ReLicense AG bezieht neues Hauptquartier und erschließ weitere Marktpotentiale. Das neue Bürogebäude seit Beginn des neuen Geschäftsjahres zum 01.04.2017. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/83052 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: ... Bild-Infos Download

- Neuer Unternehmenssitz in Inning schafft Raum für wachsende Organisation - Nach starkem Ausbau der europäischen Präsenz nun Erschließung weiterer Marktpotentiale - Die Betreuung mittelständischer Unternehmen wird erweitert und für den gehobenen Mittelstand, Großunternehmen und Channel verstärkt

Die ReLicense AG bezieht ein neues Hauptquartier. Das auf den professionellen Handel mit gebrauchter Unternehmenssoftware spezialisierte Unternehmen bezieht ein 500 qm großes Gebäude, um Platz zu schaffen für die neuen Mitarbeiter der Unternehmenszentrale und das darüber hinaus Raum für die weitere Expansion bietet.

Seit der Gründung im Jahr 2008 hat die ReLicense AG bis 2016 in die Länder Italien, Österreich, Polen, Schweiz, Skandinavien, UK sowie die Region Benelux expandiert. Seit Sommer 2016 beschäftigen sich Management, Aufsichtsrat und Gesellschafter mit der zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens. Die Schwerpunkte der nächsten Jahre sind der Ausbau der Kundenbetreuung im Mittelstand und Großkunden, des europäischen Partnernetzwerkes, Vertrieb über den Channel und die Arrondierung der lokalen europäischen Präsenz. Der damit verbundene Personalausbau erforderte unter anderem eine größere Unternehmenszentrale. Derzeit beschäftigt ReLicense 22 Mitarbeiter.

Grund für den aktuellen Platzbedarf ist der Ausbau der europäischen Funktionen. Der Aufbau von neuen Geschäftsfeldern und die dafür benötigten zusätzlichen Mitarbeiter erforderten ein deutlich vergrößertes Headquarter. Bis Sommer 2016 war der Fokus die europäische Expansion.

Die neue Ausrichtung hat ihre Schwerpunkte in der Vertiefung und Festigung der europäischen Aktivitäten sowie dem Aufbau von weiteren Marktpotentialen. Die neuen zusätzlichen Wachstumstreiber sind in einem ersten Schritt auf den deutschsprachigen Raum ausgerichtet.

Das Unternehmen ist einer der führenden europäischen Anbieter und Aufkäufer von gebrauchter Unternehmenssoftware. Kunden sind viele mittelständische und große Unternehmen, darunter Marktführer in der Finanzindustrie, der Industrie sowie große Verbände, Verwaltungen, Institutionen und öffentlich-rechtliche Sendeanstalten. Zielunternehmen sind Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl ab rund 250 Arbeitsplätzen. Bei absoluter Rechtssicherheit und Sicherheit der funktionellen Verfügbarkeit können die Kundenunternehmen Einsparungen in hohem zweistelligen Prozentsatz erzielen.

Das Kürzel MBS wurde am Gebäude belassen, weil es u.a. für Microsoft Business Solutions steht. In dem Zusammenhang wird das Unternehmen absehbar eine hybride Microsoft Office Lösung vorstellen, die auf Basis von gebrauchten Softwarelizenzen die Kosten von hybriden Clouds deutlich senken wird. Weitere Digitalisierungsprojekte in der Entwicklungs- oder Prüfungsphase sind automatisierte papierlose Auftragsannahme und Abwicklung, Einsatz von künstlicher Intelligenz und Wissensdatenbanken.

Die neuen Adress- und Telefondaten:

ReLicense AG Carl Benz Strasse 5 82266 Inning, Germany Tel.: +49 (0) 8153 991466-0 Fax: +49 (0) 8153 991466-59

