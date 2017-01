Frühlingshafte Gestaltungsvarianten mit der Zimmerhortensie / Zimmerhortensien vertreiben den Winter-Blues

Die Blüten der Zimmerhortensie in einer dekorativen Kupferschale. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/81644 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Blumenbüro" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Dank ihrer ballförmigen Blüten eignet sich die Zimmerhortensie perfekt, um frisch und munter in das neue Jahr zu starten. Mitten im Winter sorgt sie für Blühkraft und Farbe in den eigenen vier Wänden und ihr dezenter Duft macht Lust auf Sommer.

In der kalten Jahreszeit weckt die Zimmerhortensie Lebensgeister und bringt Schwung ins Interieur. Schlichtes Weiß, sanfte Grüntöne, Rosa oder Pink: Die voluminösen Blütendolden sind in abwechslungsreichen Farbvarianten erhältlich. Beizeiten überrascht die Hortensie sogar mit einem zweifarbigen Farbanstrich. Ob im winterlich-weißen Indoor-Garten oder farbenfroh und bunt - Die Hortensie ermöglicht eine Vielzahl an Dekorationsvarianten in verschiedenen Stilen.

Die skandinavische Einrichtung zeichnet sich durch klare Linien, Möbel im klassischen Mid Century-Stil und zurückhaltende Farben wie Grau und Weiß aus. In der Wohnung oder im Wintergarten im schlichten nordischen Stil bekommen Zimmerhortensien in verschiedenen Größen und mit pastelligen Blüten ihren großen Auftritt. Wer es eher rustikal mag, kombiniert viel Holz mit satten Blau-, Gelb- und Flieder-Tönen. Auch die verschiedenen Zimmerhortensien dürfen in Rosé, Hellgrün, Blau und Pink bunt gemischt werden. Für ein farbenfrohes und sommerliches Zuhause eignen sich die Varianten der Zimmerhortensie in dunklem Violett und zartem Rosé am besten. Im Bohemian Look werden bonbonfarbene Hortensien mit Bronzetönen und Textilien im Kelim-Muster kombiniert und sorgen für ein aufregendes Zusammenspiel.

Trotz ihrer opulenten Blüten ist die Zimmerhortensie sehr genügsam. An einem hellen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung fühlt sie sich am wohlsten. Ein bis zweimal wöchentlich wird sie in Wasser getaucht, damit sich die Wurzelballen mit Wasser vollsaugen. Überschüssiges Wasser wird nach etwa einer halben Stunde abgegossen, denn Staunässe bekommt dem farbenfrohen Blühwunder nicht. Wird ihr etwa im zweiwöchentlichen Rhythmus etwas Zierpflanzennahrung verabreicht, erfreut die Zimmerhortensie ihre Betrachter mit einer besonders langen Blüte. Nach den Eisheiligen Mitte Mai zieht die Hortensie nach draußen, pünktlich zur "National Hydrangea Week", die vom 29. Mai bis 4. Juni stattfindet.

Weitere Informationen und Inspirationen zur Hortensie gibt es auf http://www.hydrangeaworld.com und http://www.facebook.com/hydrangeaworld.de.

Bildmaterial zur Zimmerhortensie gibt es unter https://cloudy.zucker-kommunikation.de/public/zimmerhortensie-2017

Über Hydrangeaworld

Hydrangeaworld ist ein Kooperationsverband der niederländischen Hortensienzüchter, jungpflanzenbetriebe und -produzenten. Der Zusammenschluss möchte seine Begeisterung für die Hortensie teilen und bietet daher online Tipps, Informationen und Inspirationen rund um Zimmer-, Garten- und Schnitthortensien. http://www.hydrangeaworld.com

Abdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle "Hydrangeaworld", Beleg erbeten.

Pressekontakt:

Original-Content von: Blumenbüro, übermittelt durch news aktuell