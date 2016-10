"Don Giovanni" live aus der Metropolitan Opera New York im CineStar

Lübeck (ots) - Am 22. Oktober 2016 übertragen ausgewählte CineStar-Kinos die berühmte Mozart-Oper. Der Vorverkauf für diese und alle weiteren Veranstaltungen der Saison läuft.

Die zweite von zehn Live-Übertragungen aus der Metropolitan Opera New York bedeutet eine wahre Sternstunde für Musikliebhaber: Am Samstag, den 22. Oktober 2016 um 19:00 Uhr, präsentiert CineStar die große Mozart-Oper "Don Giovanni" in HD und mit Surround Sound. Hibla Gerzmava, Malin Byström, Serena Malfi, Paul Appleby, und Simon Keenlyside singen die Hauptrollen, es dirigiert Fabio Luisi. Karten für diese und alle folgenden Live-Übertragungen sind an der Kinokasse und im Internet unter cinestar.de erhältlich. Aufgrund der enormen Nachfrage ist eine Reservierung leider nicht möglich.

Das Ensemble der großen Mozart-Sänger setzt sich in dieser Aufführung aus Hibla Gerzmava, Malin Byström, Serena Malfi, Paul Appleby und Simon Keenlyside zusammen. Uraufgeführt 1787 in Prag, erzählt Mozart in seiner Oper mithilfe seines Librettisten Lorenzo Da Ponte den Mythos von Don Juan neu. Und das weder tragisch noch als Komödie, sondern heiter und ironisch. Wir begleiten Don Giovanni und seinen Freund Leporello durch eine Serie von Begegnungen, die mit einem fatalen Duell beginnen, sich in einer temperamentvollen Skala zwischen humorvoll und sentimental bewegt, und an dessen Ende der direkte Weg in die Hölle droht.

Die Met Live-Saison 2016/17 im Überblick:

22. Oktober 2016, 19:00 Uhr: Mozart DON GIOVANNI 10. Dezember 2016, 19:00 Uhr: Saariaho L'AMOUR DE LOIN 07. Januar 2017, 19:00 Uhr: Verdi NABUCCO 21. Januar 2017, 19:00 Uhr: Gounod ROMÉO ET JULIETTE 25. Februar 2017, 19:00 Uhr: Dvorak RUSALKA 11. März 2017, 19:00 Uhr: Verdi LA TRAVIATA 25. März 2017, 18:00 Uhr: Mozart IDOMENEO 22. April 2017, 19:00 Uhr: Tschaikowsky EUGEN ONEGIN 13. Mai 2017, 18:30 Uhr: Strauss DER ROSENKAVALIER

CineStar begrüßt seine Besucher im stilvollen Ambiente der Foyer-Bar - die Vorbestellung von Tischen, Snacks und Getränken für die Pausen ist vor Beginn der Aufführung möglich. Außerdem werden die Gäste im Saal vom Catering Team bedient.

Folgende CineStar Kinos zeigen "Don Giovanni" am 22. Oktober 2016 um 19:00 Uhr, ca. 3:45 Stunden, gesungen auf Italienisch mit dt. Untertitel: Bamberg, Berlin (Cubix, Kulturbrauerei, Sony Center, Tegel, Treptow), Bielefeld, Chemnitz, Dortmund, Emden, Erfurt, Erlangen, Frankfurt Metropolis, Frankfurt/Oder, Fulda, Garbsen, Greifswald, Gütersloh, Hagen, Ingolstadt, Jena, Konstanz, Leipzig, Lübeck, Mainz, Neubrandenburg, Oberhausen, Osnabrück, Rostock Capitol, Rostock CineStar, Saarbrücken, Siegen, Stade, Stralsund, Villingen-Schwenningen, Wildau, Wismar

Pressekontakt:

Original-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell