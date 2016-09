"Mötley Crüe: The End": Der Film zum Abschiedskonzert am 13. Oktober 2016 bei CineStar

Lübeck (ots) - Wer Metal in bester 80er- und 90er-Jahre-Tradition liebt, der ist garantiert überzeugter Mötley Crüe-Fan. Und jetzt gibt es im CineStar die Chance, das furiose letzte Konzert von Vince Neil & Co. in feinster HD-Qualität zu erleben: Am Donnerstag, den 13. Oktober 2016 um 20:00 Uhr, steht der Konzertfilm "Mötley Crüe: The End" auf dem Programm des CineStar.

Am 31. Dezember 2015 krönten die legendären Rock-Ikonen Mötley Crüe ihre 35-jährige Tour-Karriere mit einer letzten spektakulären Show im Staples Center in ihrer Heimatstadt Los Angeles - nur zehn Meilen entfernt vom Sunset Strip, wo die legendäre Karriere der Band einst begann. Die Band begeisterte die ausverkaufte Arena mit Performances ihrer Mega-Hits wie "Kickstart My Heart", "Girls, Girls, Girls", "Home Sweet Home" und "Dr. Feelgood".

Mötley Crüe-Fans können nun ihre letzte Show weltweit auf der großen Leinwand ausgewählter Kinos erleben. Zusätzlich zum gewaltigen Konzertmitschnitt werden die Kinobesucher exklusives Bonusmaterial sehen und einen Blick hinter die Kulissen der letzten Welttournee der Band werfen können. Mötley Crüe sind: Vince Neil, Nikki Sixx, Tommy Lee & Mick Mars.

Der Vorverkauf läuft, Karten gibt es an der Kinokasse und online unter cinestar.de.

Folgende CineStar Kinos zeigen "Mötley Crüe: The End" am 13. Oktober 2016 um 20:00 Uhr, ca. 136 Minuten, OmU-Fassung (Englisch mit deutschen Untertiteln): Berlin Cubix, Bielefeld, Bremen, Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Erlangen, Frankfurt Metropolis, Garbsen, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Magdeburg, Mainz CineStar, Oberhausen, Osnabrück, Rostock Capitol, Saarbrücken

Pressekontakt:

Original-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell