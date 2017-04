Albert Uderzo wird bald 90! Geburtstags-Interview mit dem Asterix-Vater als EPK, APK und Print ist da!

Berlin (ots) - In nur fünf Tagen wird der Grandseigneur des Französischen Comics Albert Uderzo 90 Jahre alt. Der Asterix-Vater blickt stolz auf sein Team und auf das Phänomen "Asterix". Im Jahre 1959 traten die von René Goscinny und Albert Uderzo erschaffenen Figuren ihren unvergleichlichen Siegeszug an. Inzwischen wurden ihre Abenteuer weltweit mehr als 370 Millionen Mal verkauft und in 110 Sprachen und Dialekte übersetzt - und sind damit ins Guinness-Buch der Rekorde eingegangen!

Albert Uderzo freut sich, dass im Oktober das Ablum 37 Asterix in Italien im Handel erscheint - zum dritten Mal aus der Feder von Jean-Yves Ferri und Didier Conrad.

01.Interview mit Albert Uderzo Gesamtlänge 24:00

1. Herr Uderzo, in einem früheren Interview haben Sie mal gesagt, dass das Arbeiten in der Comic-Branche Sie jung hält. Fühlen Sie sich deshalb im Moment jünger als Ihre 89 Jahre?

2. Was planen Sie zu Ihrem 90. Geburtstag? Wird es ein großes Fest geben hier in Paris?

3. Sie haben Kirk Douglas immer bewundert und haben ihm in "Obelix auf Kreuzfahrt" Ihre Hommage erwiesen. Douglas hat vor einigen Monaten seinen 100. Geburtstag gefeiert. Träumen Sie auch davon, 100 Jahre alt zu werden?

4. Vor kurzem haben Sie "Asterix erobert Rom", das Album zum Film, überarbeitet und neu herausgegeben. Was hat Sie bewogen, die Zeichenstifte wieder auszupacken?

5. In "Asterix erobert Rom" erweisen Sie Goscinny eine Hommage mit einer Zeichnung, die ihn in der Pariser Metro zeigt.

6. Die Asterix-Reihe wird inzwischen von zwei neuen Autoren fortgesetzt. Fehlt Ihnen das Zeichnen von Comics?

7. Sie haben einmal gesagt, die Asterix-Reihe fremden Autoren zu überlassen sei ein bisschen so, als würden Sie einen Sohn zur Adoption freigeben. Wie geht es Ihnen jetzt mit dem Riesenerfolg, den Ferri und Conrad haben?

8. Der 37. Band erscheint im Oktober. Kontrollieren Sie die Arbeit Ihrer Nachfolger, geben Sie Ihnen Tipps und Ideen?

9. Inzwischen ist bekannt, dass das neue Album in Italien spielen wird. Warum sind Asterix und Obelix in all den Jahren nur in Rom und niemals in anderen Städten Italiens gewesen?

10. Macht es Sie glücklich, dass Ihre beiden Helden in diesem Band endlich das Heimatland Ihrer Eltern bereisen?

11. Mit 14 haben Sie begonnen kleine Geschichten zu zeichnen. Ihr Bruder Bruno besorgte Ihnen damals einen Job beim Jugendmagazin "Junior". Hat Ihnen das Zeichnen zu dieser Zeit geholfen, die Situation während des Krieges zu ertragen?

12. Sie haben mit 14 den Zeichner Calvo kennen gelernt. Hat er Ihren Stil beeinflusst? Etwa mit dem Comic "Die Bestie ist tot"?

13. Welche Pläne haben Sie für die Zukunft? Planen Sie einen neuen Asterix-Film?

14. Um welches Asterix-Abenteuer wird es dabei gehen?

02. Schnittbilder Albert Uderzo + Foto Kirk Douglas

03. Schnittbilder Stadtbilder Viertel in Paris

04. Glückwünsche Jean-Yves Ferri und Schnittbilder "Lieber Albert! Alles Gute zum Geburtstag aus Bologna!"

05. Interview Jean-Yves Ferri (Autor)

1. Albert Uderzo wird demnächst 90. Was würden Sie ihm zum Geburtstag wünschen?

2. Wie eng arbeiten Sie mit Herrn Uderzo zusammen? 3. 90 ist ein stolzes Alter. Wie alt möchten Sie gern werden? Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

06. Statement Didier Conrad (Zeichner) "Der Altersunterschied ist immer noch der gleiche. Für Albert Uderzo sind wir immer die Jungen, ist ja klar. Ich bin ja auch schon Vater von zwei erwachsenen Kindern und Jean-Yves ist schon Großvater, aber wir bleiben immer die Jungen."

