Hannover Messe/Integrated Energy Plaza: "Vernetzte Energiewelt erleben"

Berlin (ots) - Ein integriertes Energiesystem beruht auf einem intelligenten Zusammenspiel von dezentraler und erneuerbarer Erzeugung, Speicherung und flexiblem Verbrauch. Wie dies in der Praxis aussehen kann, lässt sich vom 24. bis zum 28. April auf der Integrated Energy Plaza im Rahmen der Hannover Messe nachvollziehen. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) ist einer der Partner der Schau in Halle 27.

"Deutschland ist beim Ausbau der Erneuerbaren ein internationales Vorbild. Die Herausforderung liegt nun darin, die Energiewende auf die Sektoren Wärme und Mobilität zu übertragen. Welche innovativen Lösungen sich dafür anbieten, können Besucher in dieser Woche auf der Integrated Energy Plaza erleben", betont Robert Busch, Geschäftsführer des Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne). Der bne hat das Forenprogramm in Zusammenarbeit mit der Deutschen Messe und weiteren Partnern mitgestaltet, bne-Mitgliedsunternehmen präsentieren vor Ort ihre Ideen, etwa für die Flexibilisierung, das intelligente Netzmanagement oder die Speicherung.

bne-Geschäftsführer Robert Busch nimmt am Donnerstag, den 27.April an einer Diskussion zum Thema "Acceleratoren und Start-ups" auf der Integrated Energy Plaza teil. "Wir freuen uns bereits zum dritten Mal an einem spannenden und abwechslungsreichen Energieprogramm auf der Hannover Messe mitzuwirken. Ein Besuch lohnt sich", betont Busch. Die Integrated Energy Plaza befindet sich Halle 27. Das gesamte Forenprogramm finden Sie unter diesem Link: http://ots.de/0N2GF.

Weitere Programmpartner der Deutschen Messe für die Integrated Energy Plaza sind der Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft (BDEW), der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), die Deutsche Energie-Agentur (dena), der Verband kommunaler Unternehmen (VKU), der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI), der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), Germany Trade and Invest (GTAI) und der Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik (VDE).

Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne)

Der bne steht seit 15 Jahren für Markt, Wettbewerb und Innovation in der Energiewirtschaft. Unsere Mitglieder entwickeln wegweisende Geschäftsmodelle für Strom, Wärme und Mobilität.

Pressekontakt:

Original-Content von: Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. (bne), übermittelt durch news aktuell