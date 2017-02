Lyoness: Neuer Höchststand an Partnerunternehmen in Italien

Graz (ots) - Großer Erfolg für Lyoness: Anfang Februar 2017 konnte in Italien das zehntausendste Partnerunternehmen in der Lyoness Community begrüßt werden. Weltweit kooperiert Lyoness mit rund 70.000 Unternehmen.

Der Ausbau des internationalen Netzwerks von Partnerunternehmen, vor allem im KMU-Bereich, hat für Lyoness seit Jahren höchste Priorität. "Die Zahl unserer Partner wächst rasant", betont Silvia Kelemen Weihs, Head of Public Relations & Corporate Communication. "Wir möchten, dass unsere Mitglieder die Lyoness Einkaufsvorteile bei so vielen Unternehmen wie möglich nutzen können."

In Italien verzeichnete Lyoness nun einen besonderen Erfolg: Erstmals wurde in einem Land die Schallmauer von 10.000 Partnern durchbrochen. "Wir sind sehr stolz, dass wir in so kurzer Zeit so viele Partnerunternehmen für unsere Mitglieder gewinnen konnten", so Edoardo Moretti, Geschäftsführer von Lyoness Italien. "Vor fünfeinhalb Jahren sind wir mit 250 Partnern gestartet, nun können unsere Mitglieder aus 10.000 Partnern aus allen Branchen wählen. Diese Entwicklung ist jedoch erst der Anfang. Ich bin davon überzeugt, dass unser Händlernetzwerk durch die intensiven Bemühungen aller Beteiligten und die Lyoness Cashback Solutions, unser innovatives Kundenbindungsprogramm für KMU, exponenziell wachsen wird."

In Österreich profitieren derzeit rund 2.400 Unternehmen vom Lyoness Kundenbindungsprogramm, weltweit kooperiert Lyoness mit ca. 70.000 Partnerunternehmen.

Zwtl.: Über Lyoness

Die Lyoness Unternehmensgruppe teilt ihre Geschäftsbereiche auf mehrere Marken auf. Die Marke Lyoness umfasst die internationale Shopping Community. Ihre Zielgruppe sind Konsumenten, die beim Einkaufen mit der Lyoness Cashback Card und beim Online Shopping Geld sparen möchten (Cashback und Shopping Points). Mit der Marke Cashback Solutions werden alle Partnerunternehmen angesprochen, die ein branchen- und länderübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen möchten. Die Marke Lyconet richtet sich an selbstständige Unternehmer, die ein eigenes Shopping Network aufbauen möchten. Lyoness ist derzeit in 47 Märkten auf allen Kontinenten vertreten. 6 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 70.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mehr auf www.lyoness.com.

