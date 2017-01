Lyoness fixiert neue Sportkooperation in Kroatien

BILD zu OTS - Marko Belinic, Operations Director KHL Medvescak Zagreb (links), und Vedran Ognjenovic, Managing Director Lyoness Kroatien Bild-Infos Download

Graz (ots) - Der 19-fache kroatische Eishockey-Meister KHL Medve??ak Zagreb ist neuer Kooperationspartner der internationalen Shopping Community Lyoness. Das mit dem Verein vereinbarte Cashback Programm bietet seinen Teilnehmern attraktive Einkaufsvorteile bei Tausenden Partnerunternehmen weltweit.

Lyoness und der erfolgreichste kroatische Eishockey-Club, der KHL Medve??ak Zagreb, haben sich auf eine dreijährige Partnerschaft geeinigt. "Wir freuen uns, in Zukunft mit einem so renommierten Club wie KHL Medve??ak Zagreb zusammenzuarbeiten", erklärt Silvia Kelemen Weihs, Head of Public Relations bei Lyoness. "Wir bieten unseren Kooperationspartnern ein starkes Treueprogramm, von dem sowohl die Vereine als auch deren Mitglieder und Fans profitieren können." Lyoness baut damit sein Engagement im Breitensport weiter aus.

Zwtl.: Eine Karte, viele Vorteile

Im Zentrum der Kooperationen mit dem KHL Medve??ak Zagreb steht eine gemeinsame Vorteilskarte im vereinseigenen Design. Besitzer der Karte erhalten bis zu 5% Cashback und Shopping Points bei jedem Einkauf bei rund 70.000 Lyoness Partnerunternehmen weltweit. "In Kroatien sind es unter anderem Elipso, Proenergy, SPAR, Müller, RAVLI? sowie zahlreiche Pubs, Bars und Restaurants, bei denen die Besitzer der Cashback Card des Vereins Geld sparen können", erklärt Vedran Ognjenovi?, Managing Director des Lyoness Landesbüros in Kroatien. Die Fangemeinde des KHL Medve??ak Zagreb genießt jedoch nicht nur die Lyoness Einkaufsvorteile, sondern unterstützt mit ihren Einkäufen auch noch den Nachwuchs ihres Vereins: Bis zu ein Prozent der Einkaufssumme geht automatisch in die Nachwuchsförderung des Clubs. Der Start des Cashback Programms ist im August 2017 geplant. Weitere Details zur Kooperation werden in den kommenden Wochen im Rahmen einer offiziellen Pressekonferenz bekannt gegeben.

Zwtl.: Über Lyoness

Die Lyoness Unternehmensgruppe teilt ihre Geschäftsbereiche auf zwei Marken auf: Die Marke Lyoness umfasst Shopping Community und Loyalty-Programm. Ihre Zielgruppen sind Konsumenten, die beim Einkaufen mit Lyoness Geld sparen (Cashback), und Händler, die ein branchen- und länderübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen möchten. Die Marke Lyconet umfasst alle Network-Marketing-Aktivitäten der Unternehmensgruppe. Ihre Zielgruppe sind Selbstständige und Unternehmer. Die Lyoness Unternehmensgruppe ist derzeit in 47 Märkten auf allen Kontinenten vertreten. 6 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 70.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mehr auf www.lyoness.com.

Zwtl.: Über den KHL Medve??ak Zagreb

Der KHL Medve??ak Zagreb ist der erfolgreichste Eishockey-Club des Landes und Eishockey-Fans weit über die kroatischen Landesgrenzen hinaus ein Begriff. 1961 gegründet, spielt der Club seit der Saison 2013/14 in der prestigeträchtigen Kontinentalen Hockey League (KHL) und hat sich in den vergangenen 22 Jahren 19-mal den kroatischen Meistertitel geholt.

