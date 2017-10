Optimiert: Börse Stuttgart führt EUWAX Gold II ein

Stuttgart (ots) - Neue Produktstruktur ermöglicht Auslieferung des physischen Goldes in jeder vom Anleger gewünschten Stückelung

Unter dem Namen EUWAX Gold II (WKN: EWG2LD) hat die Boerse Stuttgart Securities GmbH ein weiteres Exchange Traded Commodity (ETC) emittiert. Das Besondere an dem Wertpapier: Bei EUWAX Gold II profitieren Anleger nicht nur von allen Vorteilen des ETCs EUWAX Gold, sondern können sich das hinterlegte physische Gold nun auch ab einem Gramm in der gewünschten Stückelung ausliefern lassen.

EUWAX Gold II verbrieft ein Gramm Gold eines 100-Gramm-Goldbarrens und ist zu 100 Prozent mit physischem Gold unterlegt. Für den Kauf und Verkauf fallen lediglich die börsenüblichen Transaktionskosten an, die von der jeweils depotführenden Bank berechnet werden. Die Ausübung kann an jedem Handelstag erfolgen: Die physische Auslieferung in Form von Kleinbarren ist bei 100 Gramm Gold oder einem Vielfachen davon innerhalb Deutschlands kostenfrei. Bei abweichenden Stückelungen fallen Form- und gegebenenfalls Lieferkosten an.

"Mit EUWAX Gold II haben wir unser bestehendes ETC weiterentwickelt", erklärt Rupertus Rothenhäuser, Geschäftsführer der Boerse Stuttgart Securities GmbH. "Anleger sind nun mit Blick auf die Auslieferung des Goldes noch flexibler. Jährliche Gebühren für die Verwahrung und Versicherung des hinterlegten Goldes fallen weiterhin nicht an."

Die neue Produktstruktur von EUWAX Gold II soll auch die steuerliche Behandlung begünstigen. Ob Kursgewinne in EUWAX Gold II nach Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist steuerfrei sind, ist aufgrund fehlender Rechtsprechung noch nicht abschließend geklärt.

Anleger können das ETC börsentäglich von 8 bis 22 Uhr flexibel und unkompliziert an der Börse Stuttgart handeln. Die EUWAX AG sorgt als Liquiditätsspender für enge An- und Verkaufspreise und eine schnelle Orderausführung.

EUWAX Gold ist auch weiterhin an der Börse Stuttgart handelbar. Weitere Informationen zu EUWAX Gold II unter: www.euwax-gold.de/ewg2ld/

