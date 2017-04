Sixxy Raumpatrouille mit Janin Ullmann: Eigenproduzierte Home-Makeover-Show "Boom my Room" ab Sommer 2017 neu auf sixx

1 weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots) - Außeneinsatz mit Knalleffekt: Ab Sommer 2017 übernimmt Moderatorin Janin Ullmann in der neuen, eigenproduzierten Home-Makeover-Show "Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!" das Kommando. In jeder der sechs Episoden "überfällt" die DIY-Expertin in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einen ahnungslosen Kandidaten, der dann aus seinen eigenen vier Wänden verbannt wird. Während der Überraschte in der Ferne zittert, haben Janin Ullmann und ihr Team drei Tage Zeit, den geschmacklosen Wohn(albt)raum mittels kreativer Upcycling- und Raumgestaltungs-Ideen sowie DIY-Hacks zum Nachmachen in eine Wohlfühl-Oase mit dem einzigartigen Janin-Twist zu verwandeln. "Spätestens seit der Sendung 'Fixer Upper' bin ich selbst ein großer Fan von Home-Makeover-Shows und lasse mich gerne inspirieren. Da ich beruflich viel reise, versuche ich es mir zuhause immer besonders schön zu machen. Jetzt kann ich mich mit 'Boom my Room' auf sixx auch bei anderen austoben, worauf ich mich mächtig freue", sagt die 35-Jährige über ihre neue Aufgabe in Deutschlands überraschendster Home-Makeover-Show. sixx-Senderchefin Wiebke Schodder: "Die wundervolle Janin Ullmann komplettiert unser fulminantes Frauen-Trio auf sixx: Enie van de Meiklokjes steht für 100 Folgen erfolgreiches Backen, Paula Lambert für Sex und Liebe auf allen Plattformen, und Janin für den passenden Style in allen Lebensbereichen. ,Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!' erweitert außerdem unser Home-and-Living-Portfolio auf sixx, das mit US-Dokutainment wie z.B. ,Die Super-Makler' bereits eine erfolgreiche Programmsäule bildet."

"Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!" - ab Sommer 2017 neu auf sixx. Die Show wird von RedSeven Entertainment im Auftrag von sixx produziert.

