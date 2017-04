Darmstadt (ots) - InterSystems, einer der weltweit führenden Softwareanbieter für die Vernetzung des Gesundheitswesens, setzt die erfolgreiche Etablierung seiner Interoperabilitätsplattform HealthShare in der DACH-Region fort und präsentiert die Lösung auf der conhIT.

Seit dem offiziellen Marktstart in 2016 haben sich bereits Einrichtungen wie die Sana Kliniken AG, das Universitätsklinikum Erlangen oder die Ofac (Berufsgenossenschaft der Schweizer Apotheker) für InterSystems HealthShare® entschieden.

"Ich freue mich sehr, dass unser Angebot bei den Teilnehmern aus dem Gesundheitswesen so gut angenommen wird", betont Helene Lengler, Country Managerin InterSystems DACH. "Die positive Resonanz und der schnelle Erfolg von HealthShare zeigen, dass sich unsere Lösungen für den Gesundheitsmarkt auch in der deutschsprachigen Region durchsetzen. Mit HealthShare bieten wir eine bereits international bewährte Interoperabilitätsplattform, die den notwendigen digitalen Wandel im Gesundheitsmarkt nachhaltig unterstützt."

InterSystems HealthShare ermöglicht die patientenzentrierte Zusammenarbeit aller an der Versorgung Beteiligten durch E-Patientenakten (HealthShare Lösungen) und Gesundheitsnetze (Information Exchange). HealthShare erhöht die Sicherheit und Genauigkeit bei verteilten Gesundheitsdaten über den Patient Index und das bessere Verstehen von Sachverhalten mittels Health Insight. Zudem unterstützt HealthShare das Verbinden von Systemen via Health Connect und bindet Patienten mit Hilfe der Personal Community direkt ein - für eine am Patientenwohl orientierte Versorgung.

Besuchen Sie InterSystems auf der conhIT, Halle 3.2, Stand D-106.

Über InterSystems

InterSystems ist die treibende Kraft hinter den wichtigsten IT-Anwendungen der Welt. Im Gesundheitswesen, im Finanzsektor, in der öffentlichen Verwaltung und in vielen anderen Bereichen, in denen viel auf dem Spiel steht, ist InterSystems the power behind what mattersTM. Die Softwareprodukte von InterSystems werden tagtäglich von Millionen Menschen in über 80 Ländern genutzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.InterSystems.de

Folgen Sie uns auch auf Twitter: @InterSystems_DE

Pressekontakt:

Original-Content von: InterSystems GmbH, übermittelt durch news aktuell