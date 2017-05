WDR-Umfrage: Mehrheit in NRW ist für komplette Rückkehr zu G9

Düsseldorf (ots) -

47 Prozent der Menschen in Nordrhein-Westfalen sind der Meinung, dass Schüler das Abitur wieder nach 13 Jahren ablegen sollten. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von infratest dimap im Auftrag des WDR. Nur 9 Prozent der Befragten möchten am sogenannten Turbo-Abi festhalten. Die Zahl derjenigen, die sich wünschen, dass Schüler und Eltern die Möglichkeit haben sollten, zwischen einem Abitur nach 12 und 13 Jahren zu wählen, ist im Vergleich zur letzten Umfrage leicht zurückgegangen auf 39 Prozent (-3). Kinder haben Stress im Alltag Mehr als drei Viertel (78 Prozent) der Menschen in NRW sind der Meinung, dass Kinder heute mehr Stress im Alltag haben als früher. Noch größer ist die Zahl (87 Prozent) unter den Befragten, die Eltern von Schulkindern sind. Nur 3 Prozent glauben, dass Kinder heute weniger Stress haben, 13 Prozent sind der Meinung, dass sich nicht viel verändert hat. Mit Quellenangabe WDR ab Donnerstag, 11.5.2017, 5.00 Uhr zur Veröffentlichung frei.

