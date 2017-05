Live auf WDR 3 und Arte Concert sowie auf 3sat und im WDR Fernsehen 250 Musiker führen im Kölner Dom monumentales Berlioz-Requiem auf

Köln (ots) -

Das WDR Sinfonieorchester Köln (WSO), der WDR Rundfunkchor und der Tschechische Philharmonische Chor Brno führen am Donnerstag, 18. Mai 2017 um 20.00 Uhr Hector Berlioz' "Grande Messe des Morts" im Kölner Dom unter Leitung von WSO-Chefdirigent Jukka-Pekka Saraste auf. Zu diesem Klassik-Event versammeln sich 250 Musiker in der Hohen Domkirche, um das monumentale Requiem unter dem gotischen Himmelsgewölbe zu einem Raum-Klang-Ereignis werden zu lassen. Die Solistenpartie in Berlioz' Requiem für Tenor, gemischten Chor und Orchester op. 5 übernimmt der Brite Andrew Staples. Berlioz war davon überzeugt, dass Musik keine körperlose Kunst ist und Schallwellen sich nicht im Geist ausbreiten, sondern im konkreten Raum. Die "Grande Messe des Morts" ist dementsprechend keine stille Totenklage, sondern ein tönender Staatsakt. Der Ursprung von Berlioz' Totenmesse reicht in das Jahr 1837 zurück. Damals versammelten sich unter der Kuppel des Pariser Invalidendoms mehr als 400 Musiker und Sänger, um den im Kampf gefallenen Militärgouverneur des besetzten Algeriens zu betrauern. Sendehinweis: Das Konzert ist live auf WDR 3 zu hören und bei ARTE Concert im Videostream zu sehen. 3sat sendet die Aufnahme der Aufführung am 27. Mai 2017 um 20.15 Uhr, das WDR Fernsehen strahlt das Konzert voraussichtlich am Totensonntag, 26. November 2017 aus. Die Redaktion für die Fernsehübertragung hat Lothar Mattner. Einlassregelung: Aufgrund einer begrenzten Platzanzahl ist der Einlass zu dem kostenlosen Konzert nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Die Platzvergabe startet ab 8. Mai. Interessenten können sich unter einladung@wdr.de mit Angabe ihrer postalischen Adresse und ihrer Telefonnummer auf die Warteliste setzen lassen. Die Plätze werden nach der Reihenfolge des E-Mail-Eingangs vergeben. Alle werden schriftlich über den Erhalt von Plätzen benachrichtigt. Pro Person werden maximal zwei Plätze vergeben. Fotos unter ARD-Foto.de

