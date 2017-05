Der Westdeutsche Rundfunk ist vier Mal für den Grimme Online-Award 2017 nominiert

Köln (ots) -

Der WDR ist mit vier Internet-Angeboten für den Grimme Online Award nominiert. "Ihre Wahl - der WDR-Kandidatencheck" ist in der Kategorie "Information" nominiert, die Virtual-Reality-Dokumentation "Inside Auschwitz - 360°" in der Kategorie "Wissen und Bildung". Die WDR 3 Pageflow-Reportage "Erwin Hapke - Der Welten-Falter" und "360 Grad Kölner Dom" konkurrieren in der Kategorie "Kultur und Unterhaltung" um die begehrte Auszeichnung. "Ihre Wahl - der WDR-Kandidatencheck" / Kategorie "Information" In vier Minuten langen, standardisierten Videos präsentieren sich knapp 1.000 Kandidatinnen und Kandidaten, die zur NRW-Landtagswahl 2017 antreten. Die Bürger können die Kandidaten und ihre Aussagen im jeweiligen Wahlkreis anschauen und direkt vergleichen. Auch alle Listenkandidaten der Parteien sind interviewt worden. Die Interviews wurden unter exakt gleichen Live-Bedingungen aufgenommen: Allen wurden dieselben Fragen gestellt, nachträgliche Schnitte oder Wiederholungen waren ausgeschlossen. Die Jury würdigt: "Eine unglaubliche logistische Herausforderung, aber auch ein nie zuvor dagewesenes Vergleichstableau der Bewerberlage um die Wählergunst in NRW." Redaktionelle Verantwortung: Axel Klauwer, Stefan Moll Konzept und Redaktion: Sabine Bresser, Stefanie Faulhauer, Julia Lüke, Julia Michael, Hans-Christian Müller Realisierung: Petra Wang-Twittmann; Markus Waskowski, Martin Kurz, Matthieu Hauck (WDR Mediagroup) Internetadresse: kandidatencheck.wdr.de und blog.wdr.de/ihrewahl "Inside Auschwitz - 360°" / Kategorie "Wissen und Bildung" "Inside Auschwitz - 360°" ist die weltweit erste 360-Grad-Dokumentation über das größte Vernichtungslager der Nationalsozialisten. Erzählt wird die Geschichte dreier Zeitzeuginnen, die das Lager Auschwitz-Birkenau überlebt haben. Mit Hilfe der 360-Grad-Technik werden die gewaltigen Dimensionen des Vernichtungslagers aufgezeigt. "So gelingt es, das oft erzählte Thema noch einmal neu und anders erfahrbar zu machen", lobt die Jury. Das einzigartige Projekt entstand in der "Hier und heute"-Redaktion in Düsseldorf. Autoren: Jürgen Brügger, Jörg Haaßengier, Gerhard Schick Sounddesign: Matthias Fuchs, Franziska Windisch Redaktion: Dorothee Pitz Redaktionsleitung: Maik Bialk Internetadresse: youtube.com/watch?v=QwC5d75iTcA "360 Grad Kölner Dom" / Kategorie "Kultur und Unterhaltung" Mit seinem bisher größten Virtual Reality-Projekt zeigt der WDR den Kölner Dom aus außergewöhnlichen Perspektiven. Die Zuschauer können den Dom im Mittelalter sehen, während eines Chorkonzerts durch den Dom schweben oder die Bildhauerwerkstatt besuchen und sich darin frei bewegen. Redaktionelle Verantwortung: Stefan Moll Konzept und Redaktion: Stefan Domke, Thomas Hallet, David Ohrndorf, Lisa Weitemeier Aufnahmeleitung: Dirk Meffert Produktionsleitung: Bettina Stein Realisierung App: Gerrit Lochmann, Alexandra Worbs (re´flekt) Realisierung Photogrammetrie: David Finsterwalder, Daniel Sproll (realities.io) Realisierung Zeitreise: Jörg Courtial, Maria Courtial (Faber Courtial) Realisierung 360°-Fotos: Chris Witzani (schnurstracks.de) 360°-Audio: Achim Fell, Benno vom Hofe, Martin Zylka Autor Kontext-Informationen: Heinz Greuling Internetadresse: dom360.wdr.de "Erwin Hapke - Der Welten-Falter" / Kategorie "Kultur und Unterhaltung" Rund 40 Jahre lebte der Biologe Erwin Hapke gänzlich von der Außenwelt abgeschnitten in seinem Haus bei Unna und faltete sich aus Papier seine eigene Welt. Die mit dem Tool "Pageflow" erstellte WDR 3-Reportage "Erwin Hapke - Der Welten-Falter" macht aus seinem Nachlass ein virtuelles Museum, das erstaunliches zeigt: hunderttausende Faltfiguren aus Papier. Die Multimedia-Reportage bietet einen Rundumblick in 360° und Anleitungen zum Nachfalten der Kunstwerke. Autor: Thomas Köster Video, 360°-Produktion: Ludger Hoffacker, Stefan Röttger Redaktion: Marion Menne-Mickler Produktion: Tobias Baum Internetadresse: reportage.wdr.de/die-gefaltete-welt-des-erwin-hapke Der Grimme Online Award wird am 30. Juni 2017 in der Kölner Flora verliehen. Die 360-Grad-Projekte "Inside Auschwitz - 360°" und "360 Grad Kölner Dom" sowie das Landtagswahl-Projekt "Ihre Wahl - der WDR-Kandidatencheck" werden auch beim Internet-Kongress re:publica vom 8. - 10. Mai 2017 in Berlin vorgestellt. Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

