WDR COSMO-Party in Mülheim an der Ruhr: Tanz in den Mai mit Oumou Sangaré, Moglebaum, Kent Coda und Aly Keita

Köln (ots) - COSMO, das junge europäische Kulturradio, bittet am Sonntag, 30. April 2017, zum alljährlichen Tanz in den Mai. Im Ringlokschuppen in Mülheim an der Ruhr bringt der WDR-Sender Oumou Sangaré, Moglebaum, Kent Coda und Aly Keita auf die Bühne. Ebenfalls dabei ist das COSMO-Soundsystem. Los geht´s um 20.00 Uhr. COSMO sendet die Konzertmitschnitte am 12. Mai ab 23.00 Uhr in COSMO Live.

Das COSMO-Team freut sich besonders auf das Comeback von Oumou Sangaré. Ende der 1980er-Jahre hat die charismatische Sängerin aus Mali mit ihrem Album "Moussolou" Musikgeschichte geschrieben. Seitdem, und durch ihr Eintreten für Frauenrechte und gegen Polygamie, ist sie auch für junge Frauen in Afrika ein feministisches Idol. Acht Jahre nach ihrem umjubelten Werk "Seya" kommt sie mit ihrem neuen Album "Mogoya" zurück, mit dem sie Brücken zwischen dem traditionellen und modernen Afrika baut.

Waldtechno oder Organic Electronic - so definieren Moglebaum aus Düsseldorf ihren Sound. Dabei treffen spielerische Computerbeats, Synthesizer, Elemente aus Jazz und soulige Vocals aufeinander. Eigentlich als Ein-Mann-Projekt von Jazzpianist Simon Ebener-Holscher gestartet, besteht die Combo mittlerweile aus fünf Mitgliedern, die sich für Vocals, Samples, Drums und Saxophon verantwortlich zeichnen. Die Samples sind dabei fast alle selbst aufgenommen, klingen mal verträumt, mal melancholisch, mal überraschend, mal aufgeregt - inspiriert von Künstlern wie Bonobo, Flume oder Caribou.

Kent Coda ist Indie-Folk auf Türkisch - hört sich exotisch an, ist aber ein Projekt aus Köln. Ögünc Kardelen und Christoph Guschlbauer musizieren schon seit knapp 15 Jahren gemeinsam und lernten sich über ihre gemeinsame Leidenschaft, den Punk und Grunge, kennen. 2010 tauschten sie E-Gitarre und Schlagzeug gegen Akustikgitarren, nannten sich Kent Coda, wurden durch Sercan Özökten zum Trio und schrieben fortan gefühlvolle Songs auf Türkisch. Mittlerweile sind zwei Alben entstanden, auf denen sie orientalische Rhythmen mit melodischen Gitarrenriffs mischen. Als Support auf Wandas Deutschlandtour konnten sie ihre ohnehin schon magischen Live-Qualitäten ausfeilen, die sie auch in Mülheim an der Ruhr präsentieren werden.

Aly Keita ist ein Meister am Balafon und lässt die Hölzer förmlich auf den Klangstäben tanzen. Als Mitglied der Malinké-Familie aus Mali ist der gebürtige Ivorer in der Tradition der Griot aufgewachsen. In seinem Dorf spielt man eigentlich Kora oder Djembe. Doch Aly hat sich mit dem Balafon durchgesetzt und es so umfunktioniert, dass es sich an westliche Musikstrukturen anpasst. Im Laufe seiner Karriere hat er schon mit großen, internationalen Künstlern wie Omar Sosa, Rhoda Scott oder Paolo Fresu zusammengearbeitet. Dabei besticht Aly vor allem durch sein feinfühliges Spiel, indem er seinen Emotionen freien Lauf lässt und mit seiner Virtuosität die Brücke zwischen Tradition und Moderne schlägt.

Sonntag, 30. April 2017, Beginn 20.00 Uhr, Karten 13 Euro zzgl. VVK-Gebühren Ringlokschuppen Am Schloss Broich 38 45479 Mülheim an der Ruhr

Weitere Infos unter www1.wdr.de/radio/cosmo/veranstaltungen/veranstaltungstipps/tanz-in-den-mai-128.html

