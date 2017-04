"Klassik macht Ah!" live: WDR Funkhausorchester mit Shary Reeves und Ralph Caspers

Köln (ots) -

Das ist die wohl größte Musikstunde des Jahres: mit Orchester, Shary Reeves und Ralph Caspers und vor 1200 Schülerinnen und Schülern. Gleich vier Mal präsentieren die beiden Moderatoren des WDR-Magazins "Wissen macht Ah!" gemeinsam mit dem WDR Funkhausorchester "Klassik macht Ah!" - am Freitag, 28. April, und Samstag, 29. April. Bei den vier Konzerten und im Live-Stream unter wissenmachtah.de am Freitag, 28. April, ab 11.30 Uhr erfahren die Zuschauer unter anderem, wer bei dem 50-köpfigen Orchester den Ton angibt, wenn alle zusammenspielen: der Dirigent. Ralph und Shary werden gemeinsam mit dem Publikum viele spannende Fragen vom Dirigenten Eduardo Portal und den Musikerinnen und Musikern des WDR Funkhausorchesters beantwortet bekommen - unter anderem, was gemeint ist, wenn ein Musiker von "Party-Tour" spricht. Restkarten für Samstag, 29. April, erhältlich Bereits ausgebucht sind die Konzerte für Schulklassen (Freitag, 28. April). Für die Auftritte am Samstag, 29. April, um 11.00 Uhr und um 15.00 Uhr sind noch Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Das Programm richtet sich an Kinder ab acht Jahren und deren Familien. "Klassik macht Ah!" basiert auf einer Idee der NDR Radiophilharmonie. "Klassik macht Ah!" Freitag, 28.04.2017, 9.30 und 11.30 Uhr, Livestream am 28.04.2017 um 11.30 Uhr (www.wissenmachtah.de) Donnerstag, 29.04.2017, 11.00 und 15.00 Uhr im WDR Funkhaus, Klaus-von-Bismarck-Saal (KvB), Wallrafplatz 5, 50667 Köln mit WDR Funkhausorchester Köln (Leitung: Eduardo Portal), Ralph Caspers und Shary Reeves (Moderation), Regie: Sabine Müller Fotos unter ARD-Foto.de

