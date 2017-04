WDR-Umfrage: Klare Mehrheit findet, dass es in NRW insgesamt gerecht zugeht / Achtung: Sperrfrist

Köln (ots) -

Sperrfrist für Print, Online und elektronische Medien: Mittwoch, 26.04., 05:00 Uhr Für Nachrichtenagenturen frei mit Übernahme des Sperrfristvermerks 58 Prozent der Menschen in Nordrhein-Westfalen finden, dass es im Land insgesamt eher gerecht zugeht. 31 Prozent glauben, dass es eher ungerecht zugeht. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des WDR. Damit wird NRW als gerechter empfunden, als Deutschland insgesamt. Bundesweit empfinden 50 Prozent der Befragten, dass es in Deutschland eher gerecht zugeht, 44 Prozent meinen, dass es eher ungerecht zugeht (Vergleich ARD DeutschlandTrend März 2017). Wohnungsmarkt, Löhne und Vermögensverteilung besonders ungerecht In den verschiedenen Lebensbereichen sehen die Menschen in Nordrhein-Westfalen allerdings erhebliche Ungerechtigkeiten. Die Verteilung von Vermögen halten 67 Prozent der Befragten in NRW für ungerecht, nur 22 Prozent für gerecht. Bei der Höhe der Löhne und Gehälter ist das Bild ähnlich. Hier sind 64 Prozent der Meinung, dass es ungerecht zugeht, 29 Prozent meinen, dass es gerecht zugeht. Auch den Wohnungsmarkt empfindet die große Mehrheit der Nordrhein-Westfalen als ungerecht. 58 Prozent sind dieser Meinung, nur 29 Prozent der Befragten sagen, dass es auf dem Wohnungsmarkt in NRW gerecht zugeht. Nur bei den Chancen auf gute Bildung ist die Mehrheit (53 Prozent) der Überzeugung, dass es in Nordrhein-Westfalen eher gerecht zugeht, 42 Prozent meinen, dass es auch hier eher ungerecht zugeht. Mit Quellenangabe WDR ab Mittwoch 26.4., 05.00 Uhr zur Veröffentlichung frei. Am 26. April sendet der WDR einen crossmedialen Schwerpunkt zum Thema Soziale Gerechtigkeit. Weitere Informationen dazu finden Sie hier: ht tps://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2017/04/_pdf/NRW-Landtagswah l_2017.pdf

