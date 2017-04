Neue Show: Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann sind 2LIVE in 1LIVE

Köln (ots) -

Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann gehören zu den bekanntesten jungen Comedians in Deutschland. Ab Donnerstag, 27. April 2017, moderieren sie ihre erste gemeinsame Sendung in 1LIVE: "2LIVE in 1LIVE - die fast professionelle Radioshow". Das Konzept: Die beiden Comedypreis-Träger bringen sich in ihrer einstündigen Sendung (19 bis 20 Uhr) gegenseitig eine Frage mit. Diese zwei Fragen müssen wahrheitsgemäß beantwortet werden. Inhaltlich gibt es keine Grenzen. "Es wird deep und emotional und auch ein bisschen schön!", freut sich Luke Mockridge auf die Intimität des neugebauten Sendestudios und seinen Kollegen Ingmar Stadelmann. Der freut sich auch, aber anders: "Wir manipulieren das Volk mit unseren Meinungen und Ansichten. Und da ja alle nur 1LIVE hören, müssen die Menschen uns dann glauben." Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann moderieren mittlerweile regelmäßig große Abendshows im Fernsehen. Beide sind eng und lange mit 1LIVE verbunden. Sie standen u.a. bei der 1LIVE Köln Comedy Nacht XXL und der 1LIVE Hörsaalcomedy zusammen auf der Bühne. Ingmar Stadelmann moderiert zudem die Vormittagssendung des Senders. '2LIVE in 1LIVE - die fast professionelle Radioshow' wird an einem Donnerstag im Monat um 19h in 1LIVE gesendet. Die Sendung entsteht im Kölner 1LIVE-Haus und wird auch als Podcast abrufbar sein. Außerdem wird gleichzeitig ein Videoformat für Youtube und Facebook produziert. Sendetermin: Donnerstag, 27.4.2017 / 19-20 Uhr auf 1LIVE Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

