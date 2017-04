Kulturradio WDR 3: Wittener Tage für neue Kammermusik 2017

Köln (ots) -

Vom 5. bis 7. Mai 2017 finden zum 49. Mal die "Wittener Tage für neue Kammermusik" statt, die das Kulturradio WDR 3 und die Stadt Witten seit 1969 veranstalten. Mehr als 20 Ur- und Erstaufführungen von zeitgenössischen Komponisten aus zehn Nationen stehen auf dem Programm. Das alljährliche Komponistenportrait widmet sich diesmal Nicolaus A. Huber (*1939, D), der mit einem neuen Werk für Kammerorchester sowie einer Reihe von Solostücken zu hören sein wird. Ein Höhepunkt des Festivals ist ein neuer Zyklus von Brian Ferneyhough (1943, GB). Auf dem Programm stehen zudem Novitäten für Streichquartett, Doppelquartett und Streichoktett, aus der Taufe gehoben vom Arditti String Quartet und dem JACK Quartet. Weitere Ausführende sind u.a. das Ensemble Modern und das Ensemble Orchestre Contemporain aus Lyon sowie das WDR Sinfonieorchester Köln. Auch der von WDR 3 seit Jahrzehnten geförderte Bereich der Klangkunst ist in Witten stark präsent. Klangkunstinstallationen und -performances führen die Besucher diesmal an den Hammerteich, ein beliebtes Wittener Freizeitareal. Zu hören sind dabei unter anderem Werke von Barblina Meierhans (1981, CH), Thomas Taxus Beck (1962, D) und Gordon Kampe (1976, D), dessen Arbeit in enger Kooperation mit Chören aus Witten entstanden ist. Musikpädagogische und wissenschaftliche Aktivitäten begleiten auch 2017 das Festival: Neben dem Schulprojekt für Lehrer und Schüler richtet sich das Labor, das gemeinsam mit der Musikhochschule Köln angeboten wird, an den studentischen Nachwuchs. Ein Newcomer-Konzert wird von der Nachwuchs-Formation des Ensemble Modern (IEMA) bestritten. Das Kulturradio WDR 3 sendet alle Festival-Konzerte. Live ausgestrahlt werden vier Konzerte: am Freitag, 5. Mai 2017, 20.04 - 24.00 Uhr und am Samstag, 6. Mai 2017, 16.04 - 22.00 Uhr. Aufnahmen der restlichen Konzerte folgen am Sonntag, 7.Mai 2017, 20.04 - 24.00 Uhr. Eintrittskarten zu allen Konzerten sind über tickets@wittenertage.de sowie per Telefon über die Ticketkasse im Saalbau Witten unter 02302 5812441 erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf www.wdr3.de. Fotos zu dieser Meldung unter ARD-Foto.de

