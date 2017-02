"Mister Sportschau" Ernst Huberty wird 90 - Eine Hommage

Köln (ots) -

Für Generationen von Zuschauern war und ist Ernst Huberty "Mister Sportschau". Exklusiv im WDR Fernsehen spricht er anlässlich des 90. Geburtstages mit Sportschau-Chef Steffen Simon. "'Mister Sportschau' wird 90 - Eine Hommage an Ernst Huberty" sendet WDR Fernsehen am 19. Februar 2017, 22.15 - 22.45 Uhr. Huberty blickt zurück auf sein bewegtes Leben, bewertet die Zukunftsfähigkeit der Massenmedien und erklärt wie man bis ins hohe Alter geistig wie körperlich fit bleiben kann. Seit den 1960er Jahren hat Ernst Huberty das deutsche Fernsehen und die Sportberichterstattung maßgeblich geprägt. Ob als Moderator oder als Kommentator legendärer Sportereignisse, wie dem sogenannten "Jahrhundertspiel" Deutschland gegen Italien am 17. Juni 1970 in Mexiko-Stadt. Später hat er sich als Moderationstrainer und Mentor heutiger TV-Größen einen Namen gemacht. Ernst Hubertys Einfluss ist bis heute allgegenwärtig. Zudem erzählen seine prominentesten Schüler wie Tom Buhrow, Reinhold Beckmann, Monica Lierhaus und Oliver Welke, was sie dem Jubilar alles zu verdanken haben. "Meister der Sprache, Meister der Pausen - für uns war Ernst Huberty ein Vorbild", sagt Reinhold Beckmann. Und Alexander Bommes erinnert sich an sein erstes Coaching mit Ernst Huberty. "Wenn ich Sie reden höre, höre ich das Papier knistern", habe Huberty zu ihm über seine erste Sendung gesagt. "Und Huberty hatte recht: Ich hatte alles auswendig gelernt. Und er wusste zu jeder Sekunde, wie ich mich in der Sendung gefühlt habe." Registrierte Nutzer der WDR-Presselounge können "Mister Sportschau" wird 90 - Eine Hommage an Ernst Huberty" ab sofort im virtuellen Vorführraum sehen. www.presse.wdr.de Fotos bei ARD-Foto.de

