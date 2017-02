WDR-App "DieMaus" mit German Design Award 2017 ausgezeichnet

Köln (ots) -

Die MausApp für Kinder und Familien ist beim diesjährigen German Design Award erfolgreich: Das beliebte WDR-Angebot für Tablets und Smartphones gewinnt den renommierten Preis in der Kategorie "Excellent Communications Design - Apps". Der Preis wird heute (10.2.2017) zum Auftakt der Messe "Ambiente" in Frankfurt verliehen. Die kostenfreie App "DieMaus" ist seit zwei Jahren auf dem Markt und die Lach- und Sachgeschichten der "Sendung mit der Maus" damit mobil. Auf Tablets oder Smartphones können die Maus-Fans ihren Liebling interaktiv durch ihre Welt begleiten. Die Jury des German Design Awards 2017 in ihrer Laudatio: "Seit Jahrzehnten erklärt die 'Sendung mit der Maus' Jung und Alt die Welt - und jetzt auch zeitgemäß als App. Eine zielgruppen- und mediengerechte Aufbereitung eines Kult-Klassikers. Unterhaltsam und liebevoll gemacht und dabei didaktisch vorbildlich." Neben Spielen enthält die App "DieMaus" auch die aktuellsten Ausgaben der "Sendung mit der Maus", ausgewählte Lach- und Sachgeschichten sowie Spots mit Maus, Ente und Elefant. Spielerisch können sich Kinder hier Wissen über unterschiedliche Themen aneignen. Das Design wurde von der Agentur "Machbar" und dem "Trickstudio Lutterbeck" entworfen. Verantwortlicher WDR-Redakteur für die MausApp ist Matthias Körnich. Projektleiter im WDR ist Oliver Schwarz. Mehr Informationen finden Sie auch im Internet unter wdrmaus.de und german-design-award.com. Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

