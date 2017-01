Vier WDR-Produktionen mit Bayerischen Filmpreisen geehrt

Köln (ots) -

Der WDR freut sich über vier Auszeichnungen beim Bayerischen Filmpreis 2016. Maria Schrader gewinnt mit "Vor der Morgenröte" den Preis für die Beste Regie. Auch Maren Ade ("Toni Erdmann") gewinnt in dieser Kategorie. Frank Lamm ("Paula") erhält den Preis für Bildgestaltung. Der Nachwuchsregiepreis geht an Jakob M. Erwa für "Die Mitte der Welt". Beste Regie Maria Schrader zeigt in ihrem Film "Vor der Morgenröte" das Leben des österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig im Exil. "Vor der Morgenröte" ist eine Produktion BR (Federführung) und WDR (WDR-Redaktion: Andrea Hanke). Auch Regisseurin Maren Ade wird für ihre Inszenierung von "Toni Erdmann" ausgezeichnet. Die Jury nennt den Film "ein Meisterwerk, das einen zum Lachen bringt, zu Tränen rührt und auch ein kleines bisschen gruselt." Außerdem ist er für den Oscar im Rennen. "Toni Erdmann" ist eine Koproduktion von SWR (Federführung), WDR (Redaktion: Andrea Hanke) und ARTE. Preis für Bildgestaltung Der Kameramann Frank Lamm wurde für seine Bildgestaltung in dem Film "Paula" ausgezeichnet. Lamm habe der Malerin Paula Modersohn-Becker mit seinen Bildern "ein Denkmal" gesetzt. "Paula" ist eine Produktion von WDR (Federführung, Redaktion: Dr. Barbara Buhl), Radio Bremen, ARD Degeto und ARTE. Nachwuchsregiepreis In "Die Mitte der Welt" inszenierte Jakob M. Erwa eine komplexe Familiengeschichte aus Sicht des 17-jährigen Phil. Der Film thematisiert das Leben des Jugendlichen zwischen erster großer Liebe, Neid, Eifersucht und Geheimniskrämerei. "Die Mitte der Welt" ist eine Koproduktion des WDR und ARTE. (WDR-Redaktion: Andrea Hanke) Der Bayerische Filmpreis wurde in diesem Jahr zum 38. Mal vergeben. Die Preisverleihung fand am Freitag (20. Januar 2017) bei einer feierlichen Gala im Münchner Prinzregententheater statt. Foto unter ARD-Foto.de

Pressekontakt:

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell