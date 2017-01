WDR: Merck-Gesellschafter in rechtsradikale Kreise verstrickt

Köln (ots) -

Die Sperrfrist gilt für Internet, Radio und TV; für Print - Mittwochausgaben Markus Stangenberg-Haverkamp, Sohn des Merck-Vorstandsvorsitzenden Frank Stangenberg-Haverkamp, ist tief in rechtsradikale Kreise verstrickt. Dies berichtet der Film "Das braune Netzwerk" von Caterina Woj und Andrea Röpke aus der WDR-Sendereihe "die story" am 11. Januar 2017 um 22.10 Uhr im WDR Fernsehen (Redaktion Jo Angerer). Markus Stangenberg-Haverkamp, der zur Gesellschafterversammlung des Konzerns zählt, gehört seit Jahren dem rechtsradikalen "Deutschen Kolleg" an. Das "Deutsche Kolleg" um Reinhold Oberlercher und Horst Mahler beobachtet sehr genau die aktuelle Entwicklung der rechten Massenproteste und den Erfolg der AfD. Seit Jahren arbeiten neu-rechte Verleger und intellektuelle Vordenker der rechten Szene darauf hin, die Demokratie in ihren Grundfesten zu erschüttern. Der Pharmakonzern Merck gehört mehrheitlich der Familie in der 13. Generation. Auf WDR-Anfrage erklärt das Unternehmen: "Private Angelegenheiten von Anteilhabern sind ohne Relevanz für das Unternehmen." http://www1.wdr.de/fernsehen/die-story/sendungen/das-braune-netzwerk- 100.html

