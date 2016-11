WDR 4 Weihnacht unter dem größten Weihnachtsbaum der Welt in Dortmund: Mit The Tremeloes, Cassandra Steen, Johnny Logan, Chris Andrews u. a.

Köln (ots) -

Die WDR 4 Weihnacht bringt am 8. Dezember 2016 in der Dortmunder Innenstadt live, kostenlos und vor der Kulisse des größten Weihnachtsbaums der Welt die schönsten Lieblingshits der 70er, 80er und aktuelle Popmusik auf die Bühne. Cassandra Steen, deren Hit "Stadt" seit 2009 in jedem Ohr ist, wird auf der WDR 4-Bühne in Dortmund ihren neuen Weihnachtssong präsentieren. Ebenfalls live dabei: Frauenschwarm und dreifacher Eurovision Song Contest-Gewinner Johnny Logan ("What's Another Year", "Hold Me Now") und The Tremeloes, die mit ihren Hits "Silence Is Golden", "Little Lady" und "Here Comes My Baby" Erinnerungen an die musikalische Jugend wecken. Als Teil von Caught In The Act war er ein Mädchenschwarm, heute ist Benjamin Boyce als Solo-Künstler unterwegs. Bei der WDR 4 Weihnacht stellt er seine neue Single "I'm Free" vor. Außerdem rocken die Stars der Neuen Deutschen Welle mit ihren Ohrwürmern die WDR 4-Bühne: Markus ("Ich will Spaß"), Fräulein Menke ("Hohe Berge") und Peter Hubert von UKW ("Sommersprossen"). Für Besinnlichkeit sorgen die Stars for Christmas: Chris Andrews, Sally Car, vielen auch bekannt als die Leadsängerin von Middle Of The Road, und weitere beliebte Stimmen. Aus Kalifornien kommt Tony Carey zur WDR 4 Weihnacht. In Deutschland bekannt wurde er durch den ARD-Fernsehfilm "Wilder Westen inclusive" von Dieter Wedel ("Room With A View"). Ein Heimspiel auf der Dortmunder Weihnachtsbühne hat hingegen die WDR 4 Band. Viele der Mitglieder kommen nämlich aus dem Ruhrgebiet. Die Termine: Die WDR 4 Weihnacht unter dem größten Weihnachtsbaum der Welt: Donnerstag, 8. Dezember 2016 Moderation: Jürgen Renfordt Bühne auf der Hansastraße am Dortmunder Weihnachtsmarkt Das musikalische Programm beginnt mit Einbruch der Dunkelheit um 16:30 Uhr. Die WDR 4 Weihnacht wird im Radio und im Fernsehen gesendet. Im Radio bei WDR 4: Freitag, 16. Dezember 2016, von 20:05 Uhr bis 22:00 Uhr: "Best of WDR 4 Weihnacht 2016" Im WDR Fernsehen: Sonntag, 11. Dezember 2016, 16:45 Uhr: "Weihnachtsfeier unterm Baum. Mit WDR 4." (Wdh. am 24. Dezember 2016, 0:55 Uhr) Samstag, 24. Dezember 2016, 18:00 Uhr: "Heiligabend unterm Baum. Mit WDR 4." Weitere Infos auch auf wdr4.de. Besuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.wdr.de twitter.com/presse_wdr

Pressekontakt:

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell