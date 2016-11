Kulturradio WDR 3: Die 41. TAGE ALTER MUSIK IN HERNE - Musikalische Huldigungen vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert

Köln (ots) -

Die 41. TAGE ALTER MUSIK IN HERNE widmen sich musikalischen Huldigungen vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Unter dem Motto "Hommage" präsentieren das Kulturradio WDR 3 und die Stadt Herne vom 10. bis 13. November neun exklusive Konzerte namhafter internationaler Künstler. WDR 3 überträgt die Konzerte am Freitag- und Samstagabend ab 20.04 Uhr sowie am Sonntagnachmittag ab 16.04 Uhr und am Sonntagabend ab 20.04 Uhr live aus Herne. Das Team um den verantwortlichen WDR 3-Redakteur Dr. Richard Lorber hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt: So führt Dirigent Hervé Niquet zusammen mit seinem Ensemble Le Concert Spirituel Glückwunschmusiken für englische Königinnen auf. Aus der Karibik reist das kubanische Ensemble Ars Longa Havanna mit Marienmotetten Mittel- und Südamerikas an. Das junge Basler Ensemble Rumorum, die italienischen Formationen La Fonte Musica, die römische Accademia Ottoboni und das belgische Vokalensemble Graindelavoix feiern höfische Schönheiten, fürstliche Patrone, Kunstmäzene und Heilige. Eine deutschsprachige Erstwiederaufführung ist Goethes "Werther" in Pugnanis Konzertmelodram mit dem Main-Barockorchester Frankfurt unter der Leitung von Michael Hoffstetter, mit den Schauspielern Nils und Till Beckmann. Im Abschlusskonzert präsentiert Dorothee Oberlinger in ihrem Dirigierdebut Händels "Lucio Cornelio Silla" mit ihrem Ensemble 1700. Parallel zu den TAGEN ALTER MUSIK IN HERNE veranstaltet die Stadt Herne vom 11. bis 13. November eine internationale Musikinstrumentenmesse mit Tasteninstrumenten der Alten Musik. Weitere Informationen und alle WDR 3-Sendetermine finden Sie unter www.wdr3.de, www.tage-alter-musik.de oder über das WDR Hörertelefon unter 0221-56789 333. Karten sind über ProTicket erhältlich. Fotos unter www.ard-foto.de. Besuchen Sie auch unsere Presselounge: presse.wdr.de twitter.com/WDR_Presse

Pressekontakt:

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell