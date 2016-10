Köln (ots) -

"Klassik und Rap - das funktioniert super - auch im Musikunterricht." Mit diesen Worten überreichte WDR-Moderatorin Sabine Heinrich am Montag gemeinsam mit WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber der NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann eine besondere DVD: die 360-Grad-Version des "Vivaldi-Experiments". Das diesjährige ARD-Schulkonzert konnten viele Schüler noch vor den Herbstferien live im Netz und im WDR-Fernsehstudio in Bocklemünd verfolgen - jetzt ist die digitale Version des Crossover-Konzertes von Rap und Klassik mit 360-Grad-Clips für alle im Unterricht abrufbar. "Sollte mal überraschend eine Unterrichtsstunde ausfallen", so Heinrich weiter, "gibt es mit der DVD eine interessante Alternative. Es sind 45 Minuten spannend erzählte Geschichte - über Leben und Arbeiten von Antonio Vivaldi. Und das Besondere: An manchen Stellen wird das Orchester im Klassenzimmer zur Virtual Reality." Die außergewöhnliche Musikstunde entstand unter der Mitwirkung von Schülern zwischen sechs und 16 Jahren - mit dabei der Aachener Rapper MoTrip, die junge Stargeigerin Mariella Haubs aus New York und das WDR Funkhausorchester. Durch das lehrreiche Event führt 1LIVE-Kollege Peter Saurbier, besser bekannt als Comedian Tony Mono. "Ich freue mich sehr, dass das 'Vivaldi-Experiment' geglückt ist", sagte NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann heute bei der Übergabe der DVD in Düsseldorf. "Denn Kultur und Musik sind für unsere Gesellschaft von großer Bedeutung und unverzichtbarer Bestandteil einer ganzheitlichen Bildung. Wir wollen Schulen ermutigen, kulturelle Bildung in ihrem Schulprofil zu verankern und Angebote für alle Schülerinnen und Schüler zu machen. Es ist beispielhaft, dass sich so viele Kinder und Jugendliche für das gemeinsame Musizieren haben begeistern lassen, und umso mehr freue ich mich, dass die Schulen in NRW mit dem Angebot des WDR nun weiter arbeiten können." Auch Dr. Benedikt Holtbernd, Geschäftsführer des Deutschen Musikrats, ist beeindruckt von der Idee: "Dass Schüler und Lehrer jetzt die Chance bekommen, diese einzigartige Schulstunde jederzeit in den Lehrplan einzubauen oder auch als Ausfallstunde abzurufen, ist besonders lobenswert." Der Deutsche Musikrat fordert, die Vermittlung des musikalischen Erbes und der zeitgenössischen musikalischen Ausdrucksformen, einschließlich der populären Musik, müsse in der Musiklehrerausbildung professionalisiert werden. "Die Musikerziehung ist in Deutschland vielerorts zum Sorgenkind geworden: Bis zu 80 Prozent des Musikunterrichts an Grundschulen wird von fachfremd ausgebildeten Lehrern oder gar nicht erteilt. Umso mehr freuen wir uns über neue Impulse und Aktivitäten an vielen Ganztagesschulen in Nordrhein-Westfalen und über das Engagement des Westdeutschen Rundfunks und seiner Orchester", so Holtbernd. WDR Hörfunkdirektorin Valerie Weber zieht eine positive Bilanz des Crossover-Projekts: "Das 'Vivaldi-Experiment' erfüllt beispielhaft den öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag. Es freut mich sehr, dass wir Schulen eine digitale Musikstunde zur Verfügung stellen können." Auch über das "Vivaldi-Experiment" hinaus spielt Musikvermittlung im Westdeutschen Rundfunk eine wichtige Rolle: Die Musiker der WDR-Orchester, des Chors und der Big Band organisieren pro Spielzeit rund 100 Konzerte und Projekte speziell für Schüler und Vorschulkinder und erreichen damit zehntausende Kinder und Familien. Dabei wollen die ambitionierten Musiker Schulen und Familien in ganz Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit geben, Konzerte zu besuchen und an Workshops mit professionellen Musikern teilzunehmen. Dazu gehören die Reihen der WDR Familienkonzerte oder die PlanM@Philharmonie-Konzerte, aber auch eine Vielzahl von Schulprojekten wie "Jazz@School", "KiRaKa singt" oder "Klassik macht Ah!". Kinder und junge Musikbegeisterte haben dabei immer die Chance, sich aktiv mit Musik auseinanderzusetzen. Die digitale Schulplattform planet-schule.de bietet darüber hinaus zahlreiche multimediale Angebote für den Schulunterricht an - nicht nur zum Thema Musik: mehr als 500 Filme online, zum Download und direkten Einsatz im Unterricht. Nicht nur das "Vivaldi-Experiment", sondern auch der Schülerbandwettbewerb "Planet Rock" und Musikvermittlung für jede Altersklasse sind abrufbar, Lehrerbegleitmaterialien inklusive. Hintergrund zum Vivaldi-Experiment: Nach dem "Dvorák-Experiment" des NDR sowie dem "Gershwin-Experiment" des BR hat der WDR dieses Jahr mit dem "Vivaldi-Experiment" die Projektreihe des gemeinsamen Musikvermittlungsprojektes des Deutschen Musikrates und der ARD fortgesetzt. Nach vorbereitenden Aktivitäten in allen Bundesländern durch die Musikvermittler der dortigen Landesrundfunkanstalten bestritt das "Vivaldi-Experiment" eine multimediale Live-Show am 30.September. Unter der Leitung des Dirigenten Wayne Marshall, dem WDR-Funkhausorchester Köln und der jungen Solo-Geigerin Mariella Haubs erlebten Schülerinnen und Schüler hautnah mit, wie lebendig Vivaldis Meisterwerk "Die vier Jahreszeiten" auch knapp 300 Jahre nach dem Tod des Komponisten ist. Sie wurden Teil eines riesigen virtuellen Chors des Songs "Auserwählt", den der Aachener Rapper MoTrip auf Basis verschiedener Vivaldi-Melodien exklusiv für das Experiment geschrieben hat. Uraufgeführt wurde der Song bei der großen Abschlussshow des Projekts, die Hunderttausende im Radio auf allen ARD-Radio-Kulturwellen und im Fernsehen in den Dritten Programmen in Deutschland verfolgt haben. Auch die Videos zum "Vivaldi-Experiment" wurden mehrere hunderttausend Mal im Netz geklickt. Alle Infos zum Projekt "Das Vivaldi-Experiment" sowie das beeindruckende 360°-Musikvideo von "Auserwählt" finden Sie auf: vivaldi-experiment.de. 