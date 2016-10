WDR freut sich über Preis für den Dokumentarfilm "My Escape" im Rahmen des Film Festivals Cologne

Köln (ots) -

Der 90-minütige Dokumentarfilm "My Escape / Meine Flucht" wird im Rahmen des Film Festivals Cologne 2016 ausgezeichnet. Insgesamt werden in diesem Jahr drei Preise für Filme und Initiativen verliehen, die sich explizit mit den Themen Migration und Integration auseinandersetzen. "My Escape" erhält die Auszeichnung in der Kategorie "Bester Film Professional". Der "My Escape / Meine Flucht" ist eine Montage aus (Handy-)Videos von Flüchtlingen, die ihre lebensgefährliche Flucht nach Deutschland selbst kommentieren. Das Handy leistet Fluchthilfe und ist Mittel zum Überleben. Darüber hinaus ermöglicht es den Menschen, Bilder aus der Heimat festzuhalten und ihre riskante Route zu dokumentieren - und all das ins Netz zu stellen. Der Dokumentarfilm "My Escape / Meine Flucht" hat solche Fluchtgeschichten gesammelt: Immer wieder geht es um die Ausweglosigkeit in der Heimat, den Abschied, die gefährlichen Zwischenstationen auf der Flucht, die ersehnte Ankunft in Deutschland und schließlich die ersten Eindrücke hier. Der Montage-Film lässt die Flüchtlinge selbst sprechen: Sie kommentieren ihr Filmmaterial in ausführlichen Interviews. So entsteht ein eindrückliches Bild aus nächster Nähe, von Menschen, deren Verzweiflung sie nach Europa treibt - ungeachtet aller Gefahren. Die Preise werden heute (13. Oktober) ab 19 Uhr im Kunsthaus Rhenania verliehen. Sie wurden von einer fünfköpfigen unabhängigen Jury aus Medienschaffenden und der Leitung des Film Festivas Cologne vergeben und sind jeweils in der Höhe von 3.000 Euro dotiert. Der Dokumentarfilm "My Escape / Meine Flucht" ist eine WDR-Koproduktion mit Berlin Producers und Deutsche Welle. Redaktion: Jutta Krug (WDR), Hanne Kehrwald, Frauke Sandig (DW) Am 14. Oktober 2016 wird My Escape mit den anderen Gewinnerfilmen ab 19.30 Uhr im Kölner Filmhauskino in ganzer Länge präsentiert. www.facebook.com/MyEscapeFilm myescape@berlinproducers.de Besuchen Sie auch unsere Presselounge: presse.wdr.de twitter.com/WDR_Presse

Pressekontakt:

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell