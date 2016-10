Das Vivaldi-Experiment von ARD und WDR: Motrips neuer Song als 360°-Video

Köln (ots) -

Das Vivaldi-Experiment ist geglückt - und war ein Riesenerfolg, der seinen Höhepunkt in der Uraufführung von MoTrips neuem Song "Auserwählt" fand. Bei dem eigens für die Abschluss-Show des Crossover-Projekts von ARD und WDR geschriebenen Song treffen Klassik und Rap auf ganz neue Weise zusammen. Zum Abschluss des "Vivaldi-Experiments" liegt die Performance von "Auserwählt" jetzt als 360°-Video vor. Mit Hilfe dieses Videos findet sich der Zuschauer selbst auf der Bühne wieder, direkt neben MoTrip und dem Orchester. Dank innovativer Kameratechnik ist es möglich, den Moment der Uraufführung so zu erleben, als wäre man selbst dabei gewesen. Immer und immer wieder. Für die Abschluss-Show am 30. September hatte der WDR seit April unzählige Videos für den virtuellen Chor von "Auserwählt" gesammelt. Schülerinnen und Schüler hatten sich dabei gefilmt, wie sie den Refrain des Stücks singen. Während der Show liefen diese Videos auf zwei großen Leinwänden und wurden so Teil des Songs - gemeinsam mit MoTrip, dem WDR Funkhausorchester Köln und der Solo-Geigerin Mariella Haubs. Im Fernsehstudio waren 400 Schülerinnen und Schüler live dabei. Hunderttausende haben das Musikexperiment in Deutschland verfolgt: im Radio auf den Kulturwellen, via Livestream beim Public Viewing in den Funkhäusern oder im Fernsehen in den Dritten Programmen. 360°-Video bei YouTube: https://youtu.be/jmsLlHz9MeI Bei Facebook: https://www.facebook.com/vivaldiexperiment/videos/522672141260859/ Alle Infos zum Vivaldi-Experiment: www.vivaldi-experiment.de

