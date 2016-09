"Das Vivaldi-Experiment" - Finale als crossmediale "Show für das Klassenzimmer" am 30. September

Köln (ots) -

Hip-Hop trifft Klassik, MoTrip trifft Vivaldi. Am 30. September ist es soweit: Erfolgsrapper MoTrip ("So wie Du bist") tritt gemeinsam mit dem WDR Funkhausorchester unter Chefdirigent Wayne Marshall auf. Für ihr Crossover-Projekt "Das Vivaldi-Experiment - Ein ARD-Konzert macht Schule" hat MoTrip exklusiv den neuen Song "Auserwählt" geschrieben, der auf Vivaldis "Die Vier Jahreszeiten" basiert. Hunderte Schülerinnen und Schüler haben mitgemacht und den Refrain des Songs gerappt, sich dabei gefilmt und die Videos an den WDR geschickt. Aus diesen kurzen Filmen entsteht ein großer virtueller Chor, der MoTrips Performance auf der Bühne unterstützen wird. Die aufwändige Multimedia-Show findet am 30. September in den WDR-Fernsehstudios in Köln-Bocklemünd statt. Sie wird live im Fernsehen, Radio und im Netz übertragen und kann von allen Schulen bundesweit als "Show für das Klassenzimmer" verfolgt werden. In der Live-Show treten auf: MoTrip und dem WDR Funkhausorchester Köln unter der Leitung seines Chefdirigenten Wayne Marshall auch die junge Star-Geigerin Mariella Haubs. Ein Live-Hörspiel, das Peter Saurbier ("Tony Mono") moderiert, erzählt die Geschichte von Anna Maria dal Violin, die vom Findelkind zur Schülerin Antonio Vivaldis und mit seiner Hilfe zur gefeierten Geigen-Virtuosin wurde. Auftreten werden in der Show zudem Stand-up-Comedian Chris Tall sowie die Breakdance-Formation "Reckless Crew" - unterstützt von Schülern der Konrad-Adenauer-Schule in Bad Honnef. Gesendet wird die Show am 30. September 2016 um 11.00 Uhr live im WDR Fernsehen, NDR Fernsehen, rbb Fernsehen sowie Radio Bremen, in ARD alpha und One. Ab 11.05 Uhr zeitversetzt im MDR Fernsehen, ab 11.25 Uhr im HR Fernsehen. Im Radio überträgt WDR 3 die Show in alle ARD Kulturwellen. Einen Live-Stream gibt es außerdem auf vivaldiexperiment.de und bei concert.arte.tv/. Das bundesweite ARD-Musikvermittlungsprojekt läuft unter Federführung des WDR. Viele ARD-Landesrundfunkanstalten beteiligen sich mit vielfältigen Aktionen. Unterstützt wird das Mammutprojekt vom Deutschen Musikrat. Weitere Infos zu "Das Vivaldi-Experiment": schulkonzert.ard.de/ unter facebook.com/vivaldiexperiment/videos/516010001927073/. Fotos finden Sie unter ard-foto.de

