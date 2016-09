WDR2-Montalk für Deutschen Radiopreis nominiert

Köln (ots) -

Der "WDR 2 MonTalk mit Thomas Gottschalk" ist in der Kategorie "Bestes Interview" für den Deutschen Radiopreis nominiert. Damit konkurriert die Spezialausgabe des MonTalks (Moderation: Steffi Neu, Redaktion: Vera Laudahn) mit der Deutschlandfunk-Produktion "Interview mit Uwe Junge" und der Deutschlandradio-Kultur-Sendung "Im Gespräch: Claus Peymann". Das Interview mit Thomas Gottschalk wurde am 14. Mai 2015 vor Publikum aufgezeichnet und am 18. Mai 2015 ausgestrahlt. Die Auszeichnungen werden am 6. Oktober in Hamburg verliehen. Patin der Kategorie "Bestes Interview" ist ZDF-Moderatorin Dunja Hayali.

