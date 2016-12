Audrey Tautou: "Ich muss nicht noch berühmter werden"

EMOTION Verlag GmbH, Titelbild zu Ausgabe 01/2017, EVT: 07.12.2016, Titelthema: "Familie, da geht noch was!". Die Verwendung des Covers ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichungen bitte unter Quellenangabe EMOTION. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/78825 / Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - In Frankreich ist sie ein Superstar, in ganz Europa kennt man sie seit "Die fabelhafte Welt der Amélie". Als nächster Karriereschritt wäre eigentlich Amerika dran. Nicht für Audrey Tautou: "In Frankreich bietet man mir so viele unterschiedliche Rollen an, dass mich Hollywood nur wenig reizt", sagt die Schauspielerin im EMOTION-Interview (Ausgabe 1/17 ab morgen im Handel, www.emotion.de). "Um mich dort durchzusetzen, müsste ich auch sehr viel und hart arbeiten. Ich muss auch nicht noch berühmter werden, als ich schon bin", so die 40-Jährige. "Je berühmter man wird, desto weniger Freiheiten hat man, doch die brauche ich unbedingt."

In ihrem neuesten Film "Jaques" spielt Tautou Simone, die Frau des französischen Meeresforschers Jaques Cousteau. Dafür musste Tautou auch zwischen Haien drehen. Ein risikofreudiger Mensch sei sie aber nicht. "Als Schauspieler geht man ja auch keine echten Risiken ein. Man muss es höchstens aushalten, für einen schlechten Film von der Kritik zerrissen zu werden." Auch wenn sie das Risiko nicht sucht - das Abenteuer reizt Tautou doch. "Ich reise viel und segle auch gern für mich allein." Ihr großer Traum: "Einmal den Atlantik überqueren." Die Frage, ob sie je ein Mann sein wollte, beantwortet Audrey Tautou klar mit "nein!" Obwohl: "Dann wäre ich schon längst mit meinem Boot auf Weltreise gegangen", so die Schauspielerin im EMOTION-Interview.

